Ninković: Samovolja Stanivukovića uvela grad u velike probleme

Da li je gradonačelnik Draško Stanivuković prekršio zakon ili je riječ o političkom obračunu sa gradskom upravom? Nakon što je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo poništavanje Odluke o parkinzima, uz tvrdnju da je donesena bez saglasnosti Skupštine grada i mimo zakonskih procedura, otvara se niz pitanja. Ko upravlja Banjalukom – gradonačelnik ili Skupština, pitaju se građani najvećeg grada u Republici Srpskoj.

"Gradonačelnik je 2024. godine želio da samovoljno poveća cijenu parkinga. Razmišljajući kako da troši još više novca, napravio je Pravilnik koji nema ni u jednom Službenom glasniku odluku u tome. Zato danas dolazimo u ovaj problem. Stanivuković je želio donijeti sebi više prihoda preko leđa građana", jasno je poručio Ninković.

On je dodao da Stanivukovićeve tvrdnje da sedam mjeseci nije bilo sjednice, nisu tačne, jer neće da kaže koja vrsta sjednice.

"Prosječno jednom mjesečno, a najduže jednom u dva mjeseca. Neće niko da kaže da je Skupština ta koja može odrediti cijenu parkingu. Ministarstvo je tražilo poništenje oba akta. I onog koje isteklo prije tri mjeseca, i ovog koji ističe za mjesec dana, što otvara mogućnost da građani mogu da traže povrat novca. Grad bi mogao doći u veliki problem zbog takvih odluka", istakao je Ninković za RTRS