Stanivuković ne mari za odluke Skupštine Grada - pokrenuo "civilni rok" na svoju ruku

Da gradonačelnik Banjaluke ne mari za odluke gradske Skupštine pokazuje i otvoren poziv za prijave za takozvani civilni rok.

Dobrovoljna civilna obuka za mlade u Banjaluci zvanično počinje u julu ove godine, a Grad je obezbijedio sredstva za besplatan smještaj, hranu i prevoz polaznika – i to bez saglasnosti Skupštine grada, jer taj prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu glasova.

Civilni rok u Banjaluci dobio je javni poziv prije nego što je dobio podršku odbornika. Projekat koji će biti finansiran iz gradskog budžeta već ima definisane rokove, uslove i plan obuke, iako ga Skupština nije podržala. U konkursu nije navedeno ni ko ga formalno raspisuje, kaže predsjednik Skupštine grada, a predviđeno je i da bude objavljen u Službenom glasniku i dnevnim novinama, što sada nije slučaj.

„Dostavili su to Skupštini, ali smatrajući da to nije nikakav civilni rok, već drugarski kamp, donijeli smo odluku da ne podržimo takvu vrstu druženja na Manjači ili gdje god je gradonačelnik to zamislio. Nakon toga smo vidjeli da gradonačelnik samostalno, bez skupštinske odluke, ulazi u takvu avanturu“, rekao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

U ovaj program gradonačelnik je pozvao mlade uzrasta od 18 do 25 godina. Draško Stanivuković tvrdi da je riječ o programu koji nudi korisna znanja i vještine koje mogu biti od značaja za cijelo društvo u vanrednim situacijama.

„Grad obezbjeđuje smještaj i ishranu za sve dane obuke, prevoz do kampa u Krupi na Vrbasu, zdravstveno i životno osiguranje u slučaju povreda, kao i neophodnu opremu za adekvatno sticanje znanja i vještina“, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Plan je da stotinu kandidata u prvom ciklusu prođe obuku pod nadzorom Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Polaznike očekuje dvadeset radnih dana obuke u Krupi na Vrbasu, gdje će učiti kako da reaguju u slučaju požara, poplava, zemljotresa i drugih nesreća, kao i osnove prve pomoći, za šta će dobiti i sertifikat.

„Polaznici će, nakon uspješno savladane obuke, biti uvršteni u evidenciju civilne zaštite, jer je cilj da se povjerenička služba osnaži mlađim kadrovima“, navedeno je u saopštenju Gradske uprave.

Iz SNSD-a podsjećaju da su pred gradom i dalje neriješeni brojni komunalni i infrastrukturni problemi. Prioriteti bi, smatraju, trebalo da budu drugačije postavljeni.

„Imamo puno nagomilanih problema koji su u nadležnosti Grada: gužve u saobraćaju, rupe na putevima, nedostatak kapaciteta u vrtićima, smeće, nelegalna gradnja... Ima dosta problema koji moraju biti prioritet u odnosu na ovo“, rekao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci Goran Maričić.

Na pitanja koliko će program koštati Grad, iz Gradske uprave nisu odgovorili. Čini se da je prva lekcija već naučena u Banjaluci, sudeći po ovom slučaju, nije najvažnije ko je nadležan, već ko je donio odluku da se projekat sprovede.