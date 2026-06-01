Pojavio se navodni snimak eksplozije bombe iz Drugog svjetskog rata

Čak pet stanovnika poginulo je u eksploziji bombe za koju se sumnja da je zaostala iz Drugog svjetskog rata u regenciji Biak Numfor u Papui.

Snažna eksplozija sravnila je sa zemljom više kuća u gusto naseljenom priobalnom području.

Do eksplozije je došlo u Ribarskom kompleksu u Ulici Valter Mongonsidi, u naselju Fandoi, okrug Biak Kota, u nedjelju (31. maja 2026.) oko 14.45 časova po lokalnom vremenu. Još tri osobe vode se kao nestale nakon eksplozije.

"Sumnja se da je riječ o bombi zaostaloj iz Drugog svjetskog rata. To još istražujemo", rekao je načelnik policije Biak Numfora Ari Trestijavan za portal "Detik" u nedjelju (31. maja).

Policija još nije objavila identitet žrtava. Pripadnici vojske i policije, Nacionalne agencije za potragu i spasavanje (Basarnas), kao i nadležnih lokalnih vlasti, i dalje se nalaze na mestu događaja i sprovode identifikaciju.

"Do sada je pronađeno pet tijela žrtava, dok se za još tri osobe traga", rekao je on.

Ari nije iznio više detalja o uzroku eksplozije. Policija nastavlja istragu na mjestu događaja, javlja "Detik Sulsel".

"Pozivamo građane da za sada ne prilaze mjestu događaja jer situacija još nije bezbjedna, kako bi se spriječila eventualna nova eksplozija", rekao je Ari.

Bom sisa perang dunia ll meledak di area pemukiman Biak , papua .

Selain menghancurkan beberapa rumah juga menyebabkan 5 orang meninggal fan 3 otang belum di temukan. pic.twitter.com/nddVRqPlbR — QNL (@L1L178) June 1, 2026

Načelnik kriminalističke policije Biak Numfora Danijel Rumpaidus dodao je da je na desetine kuća oštećeno u eksploziji, pri čemu je stepen oštećenja različit. Policija i dalje prikuplja podatke o žrtvama.

"Prema privremenim podacima, deset kuća pretrpjelo je štetu usljed eksplozije bombe iz Drugog svjetskog rata", rekao je Danijel, koji je zasebno kontaktiran za komentar.

Portparol policije Papue Kahjo Sukarnito izjavio je da je među njima šest kuća pretrpelo teška oštećenja. Te kuće su ozbiljno uništene jer su se, kako se sumnja, nalazile neposredno uz mjesto eksplozije.

"Naši službenici trenutno nastavljaju prikupljanje podataka i detaljnu procenu materijalne štete nastale u ovom incidentu", dodao je Kahjo.

Na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak eksplozije. "Telegraf.rs" nije mogao da potvrdi autentičnost ovog snimka.

Prema izjavama očevidaca, eksplozija se dogodila iznenada. Detonacija je bila izuzetno snažna, izazvala je paniku među stanovnicima, a pojedini mještani odmah su pokušali da pomognu žrtvama.

"Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih. Naš glavni prioritet sada su zbrinjavanje žrtava, proces evakuacije i obezbjeđivanje mjesta događaja", rekao je Kahjo.

Policija trenutno daje prioritet evakuaciji i potrazi za nastradalima. Kahjo je naveo da je do sada evakuisano pet tijela poginulih u eksploziji.

"Od tog broja, četiri tijela prebačena su u Regionalnu opštu bolnicu Biak, dok je jedno tijelo prevezeno u Mornaričku bolnicu u Biaku. U međuvremenu, za još tri osobe zajednički tim i dalje traga", rekao je on.