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Dodik: Ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 22:47

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предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da se stvari u BiH neće rješavati ratom već političkom voljom naroda.

Dodik je objasnio da će u BiH jednog dana prestati da se funkcioniše na zajedničkom nivou, odnosno funkcionisaće ono šta može, a to je Republika Srpska.

"BiH ne može da funkcioniše, FBiH ne može, kantoni moraju da se podijele, ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja je večeras emitovana na RTRS-u.

Милорад Додик

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Napomenuo je i kako su muslimani u iluziji, da govore da je Banjaluka njihova, a da Srbi nikada nisu rekli da je njihova Zenica.

"Nemoguće je sa neprijateljima izgraditi zajednički život", ocijenio je Dodik.

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da će od septembra krenuti dokumetarni serijal, rađen na inicijativu Dodika, koji će analizirati dešavanja u Sarajevu tokom ratnog perioda.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Bosna i Hercegovina

treći entitet

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