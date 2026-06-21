Dodik: Ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da se stvari u BiH neće rješavati ratom već političkom voljom naroda.

Dodik je objasnio da će u BiH jednog dana prestati da se funkcioniše na zajedničkom nivou, odnosno funkcionisaće ono šta može, a to je Republika Srpska.

"BiH ne može da funkcioniše, FBiH ne može, kantoni moraju da se podijele, ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja je večeras emitovana na RTRS-u.

Republika Srpska Dodik: Svi znaju gdje je međuentitetska linija

Napomenuo je i kako su muslimani u iluziji, da govore da je Banjaluka njihova, a da Srbi nikada nisu rekli da je njihova Zenica.

"Nemoguće je sa neprijateljima izgraditi zajednički život", ocijenio je Dodik.

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da će od septembra krenuti dokumetarni serijal, rađen na inicijativu Dodika, koji će analizirati dešavanja u Sarajevu tokom ratnog perioda.