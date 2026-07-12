Jako nevrijeme sa gradom pogodilo dio Slovenije

Grad Tržič na sjeverozapadu Slovenije u subotu kasno poslijepodne pogodilo je jako nevrijeme sa gradom, koji je, sudeći po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, bio veličine pesnice, prenijeli su danas slovenački mediji.

Olujne ćelije prvo su pogodile istok zemlje, a zatim su se proširile na druga područja. U pojedinim mjestima nevrijeme je prouzrokovalo probleme, a stanovnici na širem području Dramelja prijavili su grad veličine oraha, zbog čega su se pojedini vozači, koji su se u trenutku oluje našli na štajerskom auto-putu, zaustavili ispod nadvožnjaka kod petlje, pa čak i u tunelima, iako je to zabranjeno, prenosi portal 24ur.

Obilne padavine pogodile su područje Arso, a olujno nevrijeme prošlo je kroz Gorenjsku i Vipavsku dolinu.

Nevrijeme je zahvatilo i Savinjsku regiju, a na Nanosu je zabilježen jak pljusak, saopštila je slovenačka meteorološka služba.