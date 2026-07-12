Logo

Jako nevrijeme sa gradom pogodilo dio Slovenije

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 11:18

Komentari:

0
Јако невријеме са градом погодило дио Словеније
Foto: RTRS

Grad Tržič na sjeverozapadu Slovenije u subotu kasno poslijepodne pogodilo je jako nevrijeme sa gradom, koji je, sudeći po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, bio veličine pesnice, prenijeli su danas slovenački mediji.

Olujne ćelije prvo su pogodile istok zemlje, a zatim su se proširile na druga područja. U pojedinim mjestima nevrijeme je prouzrokovalo probleme, a stanovnici na širem području Dramelja prijavili su grad veličine oraha, zbog čega su se pojedini vozači, koji su se u trenutku oluje našli na štajerskom auto-putu, zaustavili ispod nadvožnjaka kod petlje, pa čak i u tunelima, iako je to zabranjeno, prenosi portal 24ur.

Obilne padavine pogodile su područje Arso, a olujno nevrijeme prošlo je kroz Gorenjsku i Vipavsku dolinu.

Nevrijeme je zahvatilo i Savinjsku regiju, a na Nanosu je zabilježen jak pljusak, saopštila je slovenačka meteorološka služba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

kiša i grad

nevrijeme

Kiša

Oluja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Борба са ватреном стихијом: Два велика пожара спојена у један, све снаге на терену

Region

Borba sa vatrenom stihijom: Dva velika požara spojena u jedan, sve snage na terenu

15 h

0
Срђан Алексић пронађен мртав у Словенији

Region

Srđan Aleksić pronađen mrtav u Sloveniji

15 h

0
Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"

Region

Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

17 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

U akciji policije uhapšen Luka Todorović, pronađena droga

18 h

0

  • Najnovije

13

02

Centralna komanda izvela udare na više vojnih baza na jugu Irana

12

51

Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

12

40

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

12

32

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

12

23

Norvežani tražili objašnjenje, FIFA brzo reagovala: Senzori otkrili istinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima