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Srđan Aleksić pronađen mrtav u Sloveniji

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 21:38

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Срђан Алексић пронађен мртав у Словенији
Foto: PU Istarska

U Sloveniji je pronađen mrtav Srđan Aleksić /41/ iz Pule, osumnjičen da je prije dva dana u tom gradu ranio šezdesetogodišnjaka, saopštila je Policijska uprava istarska.

Slovenački mediji pišu da je Aleksić pronađen mrtav u jednoj od kuća u naselju Uršna Sela, a sumnja se da se prije toga zabarikadirao u porodičnoj kući u blizini željezničke stanice.

Срђан Алексић

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Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

Iz slovenačke policije su naveli da su policijski službenici po dolasku na lice mjesta prvo osigurali i zaštitili građane, a da je osumnjičeni pronađen mrtav nakon 19.00 časova.

Stanovnici Uršnih Sela ispričali su da su oko 18.00 časova čuli pucnje, a prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija policija je tokom intervencije koristila suzavac.

Policijska akcija je, kako se navodi, uslijedila nakon gotovo 24-časovne potrage za naoružanim razbojnikom koji je sinoć oko 20.00 časova opljačkao benzinsku pumpu na području Črnomlja. Tokom pljačke niko nije povrijeđen, a počinilac je sa mjesta događaja pobjegao kombijem.

Policija je ranije upozorila građane da je Aleksić opasna osoba i da je vjerovatno naoružan vatrenim oružjem, te ih pozvala da mu se ne približavaju, nego da svaku informaciju o njegovom kretanju dojave policiji

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Tagovi :

Srđan Aleksić

Hrvatska

Slovenija

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