Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prvi golman reprezentacije BiH, Nikola Vasilj, nakon pet godina provedenih u redovima njemačkog St. Paulija definitivno napušta evropski fudbal.
Kako javlja ugledni njemački list "Bild", tridesetogodišnji čuvar mreže karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje će pojačati ekipu Al Dirijaha.
Vasilj je sve formalnosti oko velikog transfera završio u Hamburgu, gdje je uspješno obavio rigorozne ljekarske preglede, nakon čega je stavio autogram na dvogodišnji ugovor sa ambicioznim saudijskim klubom.
Iskusni golman je na ovaj način odlučio okrenuti potpuno novi list u svojoj karijeri, nakon što je sa St. Paulijem prošle sezone pretrpio eliminaciju i ispadanje iz elitnog ranga njemačke Bundeslige.
Vasilj je stigao u Hamburg još na ljeto 2021. godine iz ukrajinske Zorje i vrlo brzo se etablirao kao jedan od najvažnijih šrafova ekipe i miljenik navijača na kultnom Milerntor stadionu. Sa St. Paulijem je prošao put od rasta, plasmana u elitu, pa sve do bolnog ispadanja u niži rang prošlog proljeća.
Odmah nakon što je klub izgubio bundesligaški status, pouzdani čuvar mreže je otvoreno najavio čelnicima da želi promijeniti sredinu i potražiti novi izazov.
Finansijski izuzetno primamljiva ponuda sa Bliskog istoka pokazala se kao idealno rješenje za obje strane, pa će Vasilj od naredne sezone braniti u sve popularnijoj saudijskoj ligi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
4 h0
Fudbal
8 h0
Fudbal
9 h0
Fudbal
15 h0
Najnovije
22
23
22
08
22
05
22
02
21
43
Trenutno na programu