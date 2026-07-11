Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

Prvi golman reprezentacije BiH, Nikola Vasilj, nakon pet godina provedenih u redovima njemačkog St. Paulija definitivno napušta evropski fudbal.

Kako javlja ugledni njemački list "Bild", tridesetogodišnji čuvar mreže karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje će pojačati ekipu Al Dirijaha.

Vasilj je sve formalnosti oko velikog transfera završio u Hamburgu, gdje je uspješno obavio rigorozne ljekarske preglede, nakon čega je stavio autogram na dvogodišnji ugovor sa ambicioznim saudijskim klubom.

Iskusni golman je na ovaj način odlučio okrenuti potpuno novi list u svojoj karijeri, nakon što je sa St. Paulijem prošle sezone pretrpio eliminaciju i ispadanje iz elitnog ranga njemačke Bundeslige.

Vasilj je stigao u Hamburg još na ljeto 2021. godine iz ukrajinske Zorje i vrlo brzo se etablirao kao jedan od najvažnijih šrafova ekipe i miljenik navijača na kultnom Milerntor stadionu. Sa St. Paulijem je prošao put od rasta, plasmana u elitu, pa sve do bolnog ispadanja u niži rang prošlog proljeća.

Odmah nakon što je klub izgubio bundesligaški status, pouzdani čuvar mreže je otvoreno najavio čelnicima da želi promijeniti sredinu i potražiti novi izazov.

Finansijski izuzetno primamljiva ponuda sa Bliskog istoka pokazala se kao idealno rješenje za obje strane, pa će Vasilj od naredne sezone braniti u sve popularnijoj saudijskoj ligi.