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FIFA prodaje travu na kojoj će biti igrano finale Mundijala

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ATV redakcija
11.07.2026 19:00

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Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.
Foto: AP Photo/Colin Hubbard / Tanjug

FIFA je počela pretprodaju travnate podloge na kojoj će biti odigrana finalna utakmica Svjetskog prvenstva 19. jula, a cijena komada je 450 dolara.

Riječ je o travnatoj podlozi koja će biti postavljena na stadionu "Metlajf" u Nju Džerziju, gdje će biti igrano finale.

- Svaki komad travnate podloge će sadržati originalni fragment terena na kojem će biti odigrano finale, što ga čini jedinstvenim kolekcionarskim predmetom koji obilježava jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu - objavljeno je na sajtu FIFA.

Dodaje se da se dio travnate podloge isporučuje u luksuznoj kutiji, a namijenjen je kolekcionarima, navijačima i ljubiteljima fudbala.

Svaki komad trave ima dimenzije 44,5 puta 44,5 puta 44,5 centimetara.

FIFA je navela da će isporuka ovog suvenira biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Državama i Evropi, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

FIFA

Svjetsko prvenstvo 2026

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