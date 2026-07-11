FIFA prodaje travu na kojoj će biti igrano finale Mundijala

Autor:ATV redakcija
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FIFA je počela pretprodaju travnate podloge na kojoj će biti odigrana finalna utakmica Svjetskog prvenstva 19. jula, a cijena komada je 450 dolara.
Riječ je o travnatoj podlozi koja će biti postavljena na stadionu "Metlajf" u Nju Džerziju, gdje će biti igrano finale.
- Svaki komad travnate podloge će sadržati originalni fragment terena na kojem će biti odigrano finale, što ga čini jedinstvenim kolekcionarskim predmetom koji obilježava jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu - objavljeno je na sajtu FIFA.
Dodaje se da se dio travnate podloge isporučuje u luksuznoj kutiji, a namijenjen je kolekcionarima, navijačima i ljubiteljima fudbala.
Svaki komad trave ima dimenzije 44,5 puta 44,5 puta 44,5 centimetara.
FIFA je navela da će isporuka ovog suvenira biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Državama i Evropi, prenosi Srna.
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