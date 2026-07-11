Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

Policija u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Puli sprovodi istražne radnje i traga za osobom koja je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranila šezdesetogodišnjeg muškarca.

Povrijeđeni muškarac zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, saopšteno je iz Policijske uprave istarske.

Policija u vezu sa ovim događajem dovodi Srđana Aleksića (41) iz okoline Pule.

Kako navode iz policije, riječ je o osobi koju smatraju opasnom i postoji mogućnost da je naoružana vatrenim oružjem.

Građanima koji ga uoče ili imaju informacije o njegovom mogućem kretanju savjetuje se da odmah obavijeste policiju.

Iz Policijske uprave istarske upozoravaju građane da se, radi vlastite bezbjednosti, ne približavaju osobi za kojom se traga i da ne pokušavaju da uspostave kontakt s njom.

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192, elektronskom poštom na adresu istarska@policija.hr ili ličnim dolaskom u najbližu policijsku stanicu, prenosi Indeks.