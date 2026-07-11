Logo

Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 19:37

Komentari:

0
Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"
Foto: PU Istarska

Policija u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Puli sprovodi istražne radnje i traga za osobom koja je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranila šezdesetogodišnjeg muškarca.

Povrijeđeni muškarac zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, saopšteno je iz Policijske uprave istarske.

Policija u vezu sa ovim događajem dovodi Srđana Aleksića (41) iz okoline Pule.

Kako navode iz policije, riječ je o osobi koju smatraju opasnom i postoji mogućnost da je naoružana vatrenim oružjem.

Građanima koji ga uoče ili imaju informacije o njegovom mogućem kretanju savjetuje se da odmah obavijeste policiju.

Iz Policijske uprave istarske upozoravaju građane da se, radi vlastite bezbjednosti, ne približavaju osobi za kojom se traga i da ne pokušavaju da uspostave kontakt s njom.

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192, elektronskom poštom na adresu istarska@policija.hr ili ličnim dolaskom u najbližu policijsku stanicu, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Aleksić

Hrvatska

Pucnjava

Komentari (0)

Pročitajte više

Детаљи несреће код Приједора: Судар аутобуса и аута, пет особа повријеђено

Hronika

Detalji nesreće kod Prijedora: Sudar autobusa i auta, pet osoba povrijeđeno

27 min

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

U akciji policije uhapšen Luka Todorović, pronađena droga

1 h

0
Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o teškoj nesreći kod Banjaluke: Muškarac poginuo, dvije osobe povrijeđene

1 h

0
Мистерија смрти: Српски камионџија био у казину са дјевојком, тијело пронађено у близини граничног прелаза

Srbija

Misterija smrti: Srpski kamiondžija bio u kazinu sa djevojkom, tijelo pronađeno u blizini graničnog prelaza

2 h

0

Više iz rubrike

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

U akciji policije uhapšen Luka Todorović, pronađena droga

1 h

0
Неочекиван заплет у Бриселу: Љубљана блокирала именовање Тање Фајон?

Region

Neočekivan zaplet u Briselu: Ljubljana blokirala imenovanje Tanje Fajon?

5 h

0
Тешка несрећа, погинуо полицајац

Region

Teška nesreća, poginuo policajac

9 h

0
Плажа

Region

ATV u Budvi: Turistička sezona u jeku

21 h

0

  • Najnovije

19

50

Ovo je malo ko očekivao: Vimbldon dobio novu šampionku!

19

43

Jahorina: Mladi košarkaši bruse talenat

19

37

Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

19

32

Vodovod izašao na teren na poziv ATV-a, porodica Kokot dobila vodu

19

30

Skraćeno radno vrijeme u ambulantama porodične medicine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima