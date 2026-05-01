Vikend s mrtvacem: Mrtav hladan

Izvor:
ATV
'Vikend sa mrtvacem' je američka komedija režisera Teda Kočefa iz 1989. godine.
Radnja prati Ričarda i Lerija, čiji se snovi o savršenom odmoru pretvaraju u nadrealnu noćnu moru. Nakon što svom šefu Berniju skrenu pažnju na finansijske nepravilnosti u firmi, on ih, glumeći zahvalnost, poziva u svoju luksuznu vilu na obali. Međutim, iza Bernijeve gostoljubivosti krije se smrtonosna zamka.
Igra sudbine donosi preokret jer plaćeni ubica greškom eliminiše Bernija umjesto njegovih gostiju. Kada Ričard i Leri stignu i zateknu svog domaćina mrtvog, umjesto da pozovu policiju i prekinu ljetovanje, oni donose apsurdnu odluku da nastave sa zabavom. Kako bi izbjegli neprijatnosti i zadržali status privilegovanih gostiju, koriste sunčane naočare, konopce i čistu drskost da ubijede svijet kako je Berni i dalje među živima.
'Vikend s mrtvacem' subota u 21 čas i 30 minuta.
