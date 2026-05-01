Logo
Large banner

Vikend s mrtvacem: Mrtav hladan

Izvor:

ATV

01.05.2026 20:15
Викенд с мртвацем: Мртав хладан
Foto: ATV

'Vikend sa mrtvacem' je američka komedija režisera Teda Kočefa iz 1989. godine.

Radnja prati Ričarda i Lerija, čiji se snovi o savršenom odmoru pretvaraju u nadrealnu noćnu moru. Nakon što svom šefu Berniju skrenu pažnju na finansijske nepravilnosti u firmi, on ih, glumeći zahvalnost, poziva u svoju luksuznu vilu na obali. Međutim, iza Bernijeve gostoljubivosti krije se smrtonosna zamka.

Igra sudbine donosi preokret jer plaćeni ubica greškom eliminiše Bernija umjesto njegovih gostiju. Kada Ričard i Leri stignu i zateknu svog domaćina mrtvog, umjesto da pozovu policiju i prekinu ljetovanje, oni donose apsurdnu odluku da nastave sa zabavom. Kako bi izbjegli neprijatnosti i zadržali status privilegovanih gostiju, koriste sunčane naočare, konopce i čistu drskost da ubijede svijet kako je Berni i dalje među živima.

'Vikend s mrtvacem' subota u 21 čas i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

najbolji filmovi

Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner