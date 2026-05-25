Francuska u sjenci skandala: Škole i vrtići pod istragom zbog zlostavljanja djece

Francuske vlasti pokrenule su opsežne istrage nakon što su otkrivene desetine slučajeva nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja d‌jece u javnim školama i vrtićima širom Pariza.

Kako prenosi britanski "Gardian", istrage trenutno obuhvataju najmanje 84 vrtića, oko 20 osnovnih škola i desetak dnevnih centara, dok je više od 100 prijava povezano sa zaposlenima koji su radili sa d‌jecom van redovne nastave.

Francusko tužilaštvo saopštilo je da su pod istragom uglavnom školski asistenti i animatori zaduženi za nadzor d‌jece tokom odmora, produženog boravka i vannastavnih aktivnosti. Među optužbama se nalaze fizičko nasilje, psihološko maltretiranje, seksualni napadi i silovanja d‌jece stare svega tri godine.

Desetine zaposlenih suspendovane

Grad Pariz suspendovao je 78 zaposlenih u prvim mjesecima 2026. godine, uključujući 31 osobu osumnjičenu za seksualno zlostavljanje d‌jece. Pariški gradonačelnik Emanuel Gregoar, koji je i sam ranije govorio da je bio žrtva zlostavljanja u d‌jetinjstvu, najavio je hitne reforme sistema zaštite d‌jece vrijedne oko 20 miliona evra.

Francuska tužiteljka Lor Bekuo izjavila je da istrage napreduju i da je više osoba već pozvano pred sud. U pojedinim slučajevima roditelji tvrde da su škole i lokalne vlasti ignorisali ranije prijave nasilnog ponašanja zaposlenih, što je omogućilo nastavak zlostavljanja.

Roditelji optužuju sistem za prikrivanje problema

Udruženja roditelja i aktivističke grupe poput SOS Periscolaire i #MeTooEcole tvrde da je riječ o sistemskom problemu koji traje godinama. Oni optužuju vlasti za nedovoljnu kontrolu zaposlenih, slabe provjere prošlosti kandidata i manjak stručne obuke za rad sa d‌jecom.

Dio zaposlenih u školama istovremeno upozorava da rade u veoma teškim uslovima, uz male plate i nedovoljno osoblja. Nakon izbijanja skandala, dio radnika organizovao je proteste tvrdeći da se među zaposlenima širi "klima straha i sumnje", dok mnogi smatraju da sistem nije dovoljno jasno definisao procedure i zaštitu d‌jece.

Francuska suočena sa širim problemom seksualnog nasilja

Skandal dolazi u trenutku kada Francusku već potresaju brojne afere povezane sa seksualnim zlostavljanjem d‌jece u školama, crkvenim ustanovama i sportskim organizacijama. Prema podacima nezavisne komisije CIVIISE, u Francuskoj godišnje oko 160.000 d‌jece postane žrtva seksualnog nasilja.

Posljednjih godina zemlju su šokirali i slučajevi poput afere "Betaram", u kojoj je više od 200 bivših učenika prijavilo fizičko i seksualno zlostavljanje u katoličkoj školi, kao i proces protiv bivšeg hirurga Žoela Le Skuarneka, osuđenog za zlostavljanje stotina d‌jece tokom višedecenijske karijere.

Vlasti obećavaju reforme i strože kontrole

Francuske vlasti sada najavljuju strože provjere zaposlenih koji rade sa d‌jecom, dodatnu obuku i nova pravila nadzora u školama i vrtićima. Grad Pariz poručuje da će biti uvedena politika "nulte tolerancije" prema svakom obliku nasilja nad d‌jecom.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi potpuna reforma sistema mogla trajati godinama, jer problem nije ograničen samo na nekoliko ustanova, već ukazuje na dublje propuste u zaštiti d‌jece širom Francuske.

Javnost i roditelji sada zahtijevaju veću transparentnost, strože kazne i odgovornost svih institucija koje su, kako tvrde, godinama zatvarale oči pred upozorenjima.