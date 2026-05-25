GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.
"Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta", saopšteno je iz ovog preduzeća, navodi BEOINFO.
Kako stoji u saopštenju GSP-a, prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provjera položaja same skretnice.
"Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize", dodaju iz GSP-a.
Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove jutros oko 9.30 sati tramvaj je izletio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povrijeđeno nekoliko osoba.
Kako saznaje Tanjug, pet ekipa Hitne pomoći prevozi i zbrinjava povrijeđene.
Prema prvim informacijama iz Hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u Urgentni centar, a dvoje djece u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici.
Prema riječima očevidaca, tramvaj je trebalo da ide pravo Ulicom cara Dušana, ali je iz za sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na samom uglu Knićaninove ulice.
Na licu mjesta je veći broj pripadnika policije koji vrše uviđaj.
Saobraćaj je na ovoj dionici usporen.
