Logo
Large banner

GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

Autor:

ATV
25.05.2026 12:40

Komentari:

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

"Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta", saopšteno je iz ovog preduzeća, navodi BEOINFO.

Kako stoji u saopštenju GSP-a, prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provjera položaja same skretnice.

Трамвај искочио из шина Дорђол

Srbija

Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

"Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize", dodaju iz GSP-a.

Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove jutros oko 9.30 sati tramvaj je izletio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povrijeđeno nekoliko osoba.

Kako saznaje Tan‌jug, pet ekipa Hitne pomoći prevozi i zbrinjava povrijeđene.

Prema prvim informacijama iz Hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u Urgentni centar, a dvoje d‌jece u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Prema riječima očevidaca, tramvaj je trebalo da ide pravo Ulicom cara Dušana, ali je iz za sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na samom uglu Knićaninove ulice.

Na licu mjesta je veći broj pripadnika policije koji vrše uviđaj.

Saobraćaj je na ovoj dionici usporen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tramvaj iskočio iz šina Dorćol

tramvaj

Saobraćajna nezgoda

više povrijeđenih

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Lančani sudar autobusa i pet automobila: Više povrijeđenih

4 h

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.

Srbija

Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

4 h

0
змија гмизавац отровница предатор

Srbija

Ogromna zmija ubijena na autobuskoj stanici

5 h

0
Трактор ради на њиви.

Srbija

Marija je zamijenila traktor hodočašćem: Od šampionke u oranju do puta ka Ostrogu

5 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner