GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

"Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta", saopšteno je iz ovog preduzeća, navodi BEOINFO.

Kako stoji u saopštenju GSP-a, prema preliminarnim informacijama i dosadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provjera položaja same skretnice.

Srbija Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

"Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize", dodaju iz GSP-a.

Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove jutros oko 9.30 sati tramvaj je izletio iz šina i udario u izlog, pri čemu je povrijeđeno nekoliko osoba.

Kako saznaje Tan‌jug, pet ekipa Hitne pomoći prevozi i zbrinjava povrijeđene.

Prema prvim informacijama iz Hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u Urgentni centar, a dvoje d‌jece u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Prema riječima očevidaca, tramvaj je trebalo da ide pravo Ulicom cara Dušana, ali je iz za sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na samom uglu Knićaninove ulice.

Na licu mjesta je veći broj pripadnika policije koji vrše uviđaj.

Saobraćaj je na ovoj dionici usporen.