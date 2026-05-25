Muškarac nasjeo na lažnu poruku, pa ostao bez 16.000 evra: Mislio da je banka

25.05.2026 13:22

Foto: Pexels/JÉSHOOTS

Prevareni tridesetosmogodišnjak iz Solina u Hrvatskoj prijavio je policiji da je ostao bez 16.000 evra nakon što je otvorio link iz lažne SMS-ove, za koju je mislio da mu ju je poslala banka, te unio tražene podatke.

Prema policijskim informacijama, on je krivično djelo računarske prevare prijavio 21. maja, nakon što mu je sa bankovnog računa skinut novac.

U policiji kažu da sprovode kriminalističku istragu kako bi utvrdili sve okolnosti prevare i identifikovali počinioca.

Lažni SMS-ovi u opticaju još od aprila

Podsjećaju da su još krajem aprila upozoravali na pojavu lažnih SMS-ova kojima prevaranti pokušavaju da dođu do ličnih i bankovnih podataka građana. Riječ je o takozvanim "smišing" prevarama, odnosno kombinaciji SMS-a i krađe identiteta, pri čemu se građanima šalju poruke sa linkovima koji vode na lažne internet stranice ili ka zlonamjernim aplikacijama.

Splitsko-dalmatinska policija objašnjava kako se u takvim porukama od žrtava najčešće traži da aktiviraju link, a potom unesu lične, finansijske ili sigurnosne podatke, poput podataka za internet bankarstvo ili autorizacionih kodova. Nakon unosa podataka, prevaranti mogu neovlašćeno da pristupe bankovnim računima i izvrše transakcije.

Dodaju kako su identične ili slične poruke dobijali građani i na drugim područjima Hrvatske, zbog čega su upozorenja izdavale i druge policijske uprave. Ističu i da je veliki broj građana nakon prijema sumnjivih poruka kontaktirao policiju, te na vrijeme bio upozoren da se radi o pokušaju prevare.

Građanima ponovo savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove i ne unose lične ni bankovne podatke na neprovjerenim internet stranicama ili aplikacijama. U slučaju bilo kakve sumnje, preporučuju da odmah kontaktiraju svoju banku i policiju, prenosi Kamatica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

