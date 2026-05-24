Težak udes u Crnoj Gori: Poginuo muškarac (23) iz Velike Britanije

Državljanin Velike Britanije Dž. R. /23/ podlegao je povredama zadobijenim u sudaru u mjestu Lastva Grbaljska, potvrđeno je iz Uprave policije.

Državljanka Velike Britanije, koja je sa dvadesettrogodišnjakom bila u vozilu, teško je povrijeđena i pomoć joj je ukazana u bolnici u Kotoru.

Vozilo marke "audi" u kojem su se njih dvoje nalazili nalazili, sudarilo se sa vozilom "pežo" kojim je upravljao državljanin SAD, javili su crnogorski mediji.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 11.40 časova. Od siline udara jedan automobil je završio na krovu, a drugi u kanalu pored bulevara.

(SRNA)