Objavljeno koliko je u Hrvatskoj ljudi umrlo od sezonske gripe: Oboljelo više od 40.000 ljudi

U Hrvatskoj je tokom sezone gripe 2025./2026. godine prijavljeno 78 smrtnih slučajeva povezanih s gripom i njenim komplikacijama, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Prema podacima HZJZ-a, zaključno sa 17. majem registrovano je ukupno 40.886 prijava oboljelih od gripe.

Iz Zavoda navode da je teško precizno utvrditi koliko je smrtnih slučajeva direktno izazvano gripom, a koliko komplikacijama poput upale pluća, sepse ili pogoršanja postojećih bolesti.

Vrhunac sezone zabilježen je krajem prošle godine, kada je u jednoj sedmici evidentirano više od 10.000 prijava oboljelih, što je znatno više nego prethodnih godina.

Najveći broj oboljelih zabilježen je među djecom uzrasta od jedne do četiri godine, kao i kod djece od pet do šest godina.

Iako su starije osobe imale najmanju stopu prijavljenih slučajeva, upravo su građani stariji od 65 godina i hronični bolesnici bili najugroženiji kada je riječ o težim oblicima bolesti i smrtnim ishodima.

HZJZ je saopštio i da u posljednjoj sedmici među testiranim uzorcima više nije bilo potvrđenih slučajeva virusa gripe.

(Crna-Hronika)