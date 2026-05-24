Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Kupače na čuvenoj plaži na Jadranu u subotu je dočeko nesvakidašnji prizor. Kako svjedoči žena koja se juče našla na plaži Žnjan u Splitu, jedan par je na javnom mjestu imao polni odnos!

"Zgrožena sam! Djeca koja su bila u blizini su se preplašila. Kada sam im se približila i rekla da ću zvati policiju, stali su sa svim, a potom stavili peškir na glavu", ispričala je Splićanka za Dalmatinski portal.

Savjeti Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire

Ovakvo ponašanje na javnim površinama u Hrvatskoj nije samo stvar opšte nekulture, već je i strogo kažnjivo.

Prema važećim zakonima, ovakvo ponašanje tretira se kao prekršaj protiv javnog reda i mira, a kazne se kreću između 200 i 1000 evra. Osim toga, može se izreći i kazna zatvora do 30 dana zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana.

U težim slučajevima, policija postupanje može kvalifikovati kao drsko i nepristojno ponašanje, za što se kazne kreću između 700 i 4.000 evra ili do 30 dana zatvorske kazne.

Elementi krivičnog djela

S obzirom na to da su cijeloj situaciji svjedočila djeca, ovakvo ponašanje bi se moglo tretirati kao krivično djelo.

Društvo Živa skače u BiH: Do kada će trajati vrućine

Naime, ako su polne radnje počinjene pred djetetom mlađim od 15 godina, slučaj ulazi u domen Krivičnog zakona.

Za krivično jdelo 'Zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina' predviđena je zatvorska kazna do tri godine.

(Telegraf.rs)