Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Autor:ATV
Komentari:0
Kupače na čuvenoj plaži na Jadranu u subotu je dočeko nesvakidašnji prizor. Kako svjedoči žena koja se juče našla na plaži Žnjan u Splitu, jedan par je na javnom mjestu imao polni odnos!
"Zgrožena sam! Djeca koja su bila u blizini su se preplašila. Kada sam im se približila i rekla da ću zvati policiju, stali su sa svim, a potom stavili peškir na glavu", ispričala je Splićanka za Dalmatinski portal.
Savjeti
Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire
Ovakvo ponašanje na javnim površinama u Hrvatskoj nije samo stvar opšte nekulture, već je i strogo kažnjivo.
Prema važećim zakonima, ovakvo ponašanje tretira se kao prekršaj protiv javnog reda i mira, a kazne se kreću između 200 i 1000 evra. Osim toga, može se izreći i kazna zatvora do 30 dana zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana.
U težim slučajevima, policija postupanje može kvalifikovati kao drsko i nepristojno ponašanje, za što se kazne kreću između 700 i 4.000 evra ili do 30 dana zatvorske kazne.
S obzirom na to da su cijeloj situaciji svjedočila djeca, ovakvo ponašanje bi se moglo tretirati kao krivično djelo.
Društvo
Živa skače u BiH: Do kada će trajati vrućine
Naime, ako su polne radnje počinjene pred djetetom mlađim od 15 godina, slučaj ulazi u domen Krivičnog zakona.
Za krivično jdelo 'Zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina' predviđena je zatvorska kazna do tri godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
50 min0
Hronika
53 min0
Srbija
1 h0
Region
1 h0
Region
25 min0
Region
26 min0
Region
1 h0
Region
3 h0
Najnovije
13
31
13
25
13
22
13
21
13
10
Trenutno na programu