Prijetio policiji na Fejsbuku pa uhapšen - nije mu prvi put

Dobojlija N.S, inače nastanjen u Istočnom Sarajevu, uhapšen je juče zbog sumnje da je na društvenoj mreži fejsbuk prijetio dobojskim policajcima, nezvanično saznaje ATV.

N.S. je uhapšen u Istočnom Sarajevu, a, kako je potvrđeno iz MUP-a Srpske, tereti se za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".

"Lice je lišeno slobode juče na području Istočnog Sarajeva zbog prijetnji po život koje je uputio policijskim službenicima Policijske uprave Doboj na društvenim mrežama", potvrđeno nam je u MUP-u Republike Srpske.

Uhapšeni će danas biti predat u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske opredijeljeno je za borbu protiv svih vidova kriminala, ali i zaštitu svojih pripadnika koji profesionalno i zakonito izvršavaju svoje poslove i zadatke", poručili su iz MUP-a.

Nije mu prvi put

Inače, N.S. je policiji poznat dugi niz godina i hapšen je više puta po raznim osnova.

Kako ATV saznaje, od 2002. godine hapšen je zbog ugrožavanja sigurnosti, nanošenja tjelesne povrede, te prijetnji policiji.

Takođe, za ova krivična djela je i osuđivan.