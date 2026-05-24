Nedostatak vitamina B12 izaziva ozbiljne probleme: Prepoznajte simptome na vrijeme

Osim što podržava zdravlje nervnog sistema i učestvuje u stvaranju krvi, ovaj vitamin predstavlja važnu zaštitu od anemije, stanja koje može ozbiljno iscrpeti organizam i dovesti do hroničnog umora.

Najčešći znaci nedostatka vitamina B12 uključuju umor, glavobolje i pojavu afti u ustima. Međutim, postoje i određeni simptomi koji se mogu primetiti na koži i koji takođe mogu ukazivati na manjak ovog važnog hranljivog sastojka.

Ljekari iz NHS navode da neki pacijenti sa anemijom izazvanom nedostatkom vitamina B12 prijavljuju osjećaj peckanja ili utrnulosti kože. Ovaj neprijatan osjećaj često se javlja u rukama, podlakticama, nogama ili stopalima.

Kako objašnjavaju stručnjaci, do toga dolazi zato što, kada nivo vitamina B12 u organizmu opada, tijelo počinje da proizvodi manje mijelina – masne supstance koja obavija i štiti nerve. Kada zaštitni sloj oko nerava oslabi, mogu se pojaviti različiti neurološki simptomi, uključujući trnjenje ili peckanje kože.

Još jedan simptom nedostatka vitamina B12 koji može biti vidljiv na koži jeste pojava “blijedožute nijanse”. Naučnici objašnjavaju da je ovo stanje direktno povezano sa činjenicom da organizam, bez dovoljne količine vitamina B12, nije u stanju da proizvede dovoljno crvenih krvnih zrnaca.

U većini slučajeva uzrok ovog nedostatka leži u svakodnevnoj ishrani. Vitamin B12 se najčešće unosi kroz namirnice životinjskog porijekla, kao što su meso, riba i mlečni proizvodi. Zbog toga osobe koje iz bilo kog razloga rijetko konzumiraju ove namirnice mogu biti u većem riziku od razvoja nedostatka ovog vitamina i pojave pratećih simptoma.

Ukoliko se anemija već razvila, standardni način liječenja obično podrazumijeva terapiju injekcijama vitamina B12, koje pomažu da se nivo ovog nutrijenta brzo vrati u ravnotežu i da se organizam oporavi. Ipak, stručnjaci savjetuju da se, ukoliko primetite bilo koji od navedenih simptoma na koži, obavezno obratite svom ljekaru opšte prakse kako bi se postavila tačna dijagnoza i započelo odgovarajuće liječenje.

