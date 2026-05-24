Rubio: Dobre vijesti o Ormuskom moreuzu stižu za nekoliko časova

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da postoji mogućnost da će biti dobrih vijesti o Ormuskom moreuzu u narednih nekoliko sati.

"U posljednjih 48 sati postignut je izvjestan napredak o nacrtu koji bi mogao da riješi situaciju u Ormuskom moreuzu. Postoji mogućnost da će biti dobrih vijesti u narednih nekoliko sati po tom pitanju", rekao je Rubio u Indiji, gdje je razgovarao sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subrahmanjamom Džaišankarom, prenosi Rojters.

Kako se navodi, dvije strane su razgovarale o Bliskom istoku, trgovini, vizama, pomorskoj bezbjednosti i snabdijevanju energijom.

Rubio je rekao da su napadi na trgovačke brodove potpuno nezakoniti, kao i da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje.

Na pitanje novinara o kontroli izvještaja o broju škola koje su oštećene u Iranu od izbijanja rata 28. februara, Rubio je rekao da "neće govoriti o vojnoj taktici, jednostavno zato što to nije njegov resor".

On je istakao da su ciljevi SAD bili vrlo jasni, a to su bili uništavanje iranske mornarice, njene sposobnosti da lansira balističke rakete i oštećenje njene odbrambene industrijske baze.

"To su bili ciljevi kampanje "Epski bijes" i ti ciljevi su postignuti", rekao je državni sekretar SAD, piše Tanjug.