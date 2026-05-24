Biznismen iz BiH pronađen zakopan u šumi

24.05.2026 11:28

Њемачко полицијско возило на улици.
Foto: Pexels/Niklas Jeromin

Crne slutnje istražilaca Odjeljenja za ubistva i berlinskog javnog tužilaštva, nažalost, su se obistinile. Biznismen iz BiH Ismet K. (51), koji je krajem aprila otet u Berlinu, pronađen je mrtav.

Kako saznaje „Berliner Zeitung“, beživotno tijelo nesrećnog čovjeka pronađeno je u petak, zakopano na dubini većoj od jednog metra u šumovitom predjelu u blizini Potsdama.

Trag do tijela otkriven analizom mobilnog telefona

Policija je do jezivog otkrića došla zahvaljujući detaljnoj analizi podataka sa mobilnog telefona ubijenog biznismena, što je istražioce usmjerilo ka lokaciji u blizini prijestonice Brandenburga.

Podsjetimo, Ismet K. je kidnapovan 23. aprila u berlinskom okrugu Vajdmanslust. Prema svjedočenjima, nepoznati počinioci su ga tog jutra na silu uvukli u bijeli kombi i odvezli u nepoznatom pravcu. Od tada mu se gubio svaki trag.

Nije bila klasična otmica – motiv i dalje misterija

Prema preliminarnim informacijama, vjeruje se da je Ismet K. preminuo usljed teških povreda glave i vrata. Stručnjaci navode da ovaj slučaj ne liči na tipičnu otmicu iz koristoljublja. Naime, od dana kada je nestao, otmičari nisu stupili u kontakt sa porodicom, niti su ispostavili zahtjev za otkup, što čitav slučaj obavija velom dodatne misterije.

Berlinska policija i dalje intenzivno traga za počiniocima ovog svirepog ubistva. Javno tužilaštvo u Berlinu najavilo je da će više detalja o istrazi i samom zločinu biti saopšteno u utorak.-

