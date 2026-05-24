Biznismen iz BiH pronađen zakopan u šumi

Autor:ATV
Komentari:0
Crne slutnje istražilaca Odjeljenja za ubistva i berlinskog javnog tužilaštva, nažalost, su se obistinile. Biznismen iz BiH Ismet K. (51), koji je krajem aprila otet u Berlinu, pronađen je mrtav.
Kako saznaje „Berliner Zeitung“, beživotno tijelo nesrećnog čovjeka pronađeno je u petak, zakopano na dubini većoj od jednog metra u šumovitom predjelu u blizini Potsdama.
Policija je do jezivog otkrića došla zahvaljujući detaljnoj analizi podataka sa mobilnog telefona ubijenog biznismena, što je istražioce usmjerilo ka lokaciji u blizini prijestonice Brandenburga.
Podsjetimo, Ismet K. je kidnapovan 23. aprila u berlinskom okrugu Vajdmanslust. Prema svjedočenjima, nepoznati počinioci su ga tog jutra na silu uvukli u bijeli kombi i odvezli u nepoznatom pravcu. Od tada mu se gubio svaki trag.
Prema preliminarnim informacijama, vjeruje se da je Ismet K. preminuo usljed teških povreda glave i vrata. Stručnjaci navode da ovaj slučaj ne liči na tipičnu otmicu iz koristoljublja. Naime, od dana kada je nestao, otmičari nisu stupili u kontakt sa porodicom, niti su ispostavili zahtjev za otkup, što čitav slučaj obavija velom dodatne misterije.
Berlinska policija i dalje intenzivno traga za počiniocima ovog svirepog ubistva. Javno tužilaštvo u Berlinu najavilo je da će više detalja o istrazi i samom zločinu biti saopšteno u utorak.-
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
13
31
13
25
13
22
13
21
13
10
Trenutno na programu