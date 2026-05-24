Identifikovane sve žrtve napada na Studentski dom u Starobeljsku

24.05.2026 10:14

Foto: Screenshot / X

Vlasti Luganske Narodne Republike identifikovale su sve studente poginule u napadu ukrajinske vojske na studentski dom u Starobeljsku, javlja RIA Novosti.

Spisak koji su objavile vlasti LNR potvrđuje identitet 21 preminulog studenta rođenog od 2003. do 2008. godine.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su operacije potrage i spasavanja završene.

Prema podacima Ministarstva, 21 osoba je poginula, a 42 su povrijeđene.

U Luganskoj Narodnoj Republici je dvodnevna žalost.

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će Rusija oštro odgovoriti na napad ukrajinske vojske na studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici.

"Narkoman i njegova banderovska banda izazvali su oštar odgovor Rusije terorističkim napadima na djecu", naveo je Medvedev na platformi "Maks".

Medvedev je sugerisao da kijevski režim namjerno izvodi masovne udare na objekte kako bi olakšao traženje novca i oružja.

Dronovi ukrajinskih oružanih snaga pogodili su akademsku zgradu i studentski dom u Starobeljskom profesionalnom koledžu Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u noći između 21. i 22. maja.

(Srna)

