Bojić: Uz podršku Vlade Srpske realizacija važnih projekata u Laktašima

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da će 6.000.000 KM koji je Vlada Republike Srpske odobrila ovoj lokalnoj zajednici omogućiti realizaciju brojnih važnih projekata.

Bojić je pojasnio da će sredstva biti korištena za izradu kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Trn, izgradnju trotoara u naselju Veliko Blaško i proširenje saobraćajnice.

"Riječ je o nastavku radova koji građani očekuju, jer 17 godina se nije radila kanalizaciona mreža. Za to će poslužiti ova sredstva jer nijedna lokalna zajednica to ne može sama finansirati", pojasnio je Bojić.

Drugi dio sredstava će iskoristiti za vodosnabdijevanje u tri sela u Lijevču polju.

Bojić je naveo da su to projekti koje lokalna zajednica ne može sama da finansira, ali da će i grad Laktaši izdvojiti određena sredstva.

Republika Srpska Dodik: Imaćemo najbolje kandidate, SNSD će biti veliki pobjednik izbora

Podsjetio je da je Vlada Srpske i u prethodnom periodu finansijski pomagala ovu lokalnu zajednicu, te da je taj novac ulagan u nove saobraćajnice.

On je rekao da uskoro počinje izgradnja sportsko-rekreativne zone za šta je procedura već pokrenuta.

"Bez podrške Vlade Srpske teško je da se lokalna zajednica razvija. Laktaši su sredina sa veoma razvijenom privredom koja puni budžet Republike Srpske i naravno da uvijek očekujemo da nam se dobar dio tih sredstava i vrati", naglasio je Bojić.

Vlada Republike Srpske usvojila je nedavno informaciju o potrebi finansiranja prioritetnih kapitalnih projekata u Laktašima u iznosu od 6.000.000 KM, među kojima je izgradnja kanalizacione mreže u naselju Trn.

Riječ je i o projektima koji se odnose na asfaltiranje, izgradnju i rehabilitaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, te izgradnju pješačke staze u naselju Veliko Blaško.

Kako je naglašeno, to su projekti koji će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvaliteta života građana.

(Srna)