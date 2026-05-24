Logo
Large banner

Bojić: Uz podršku Vlade Srpske realizacija važnih projekata u Laktašima

Autor:

ATV
24.05.2026 09:42

Komentari:

1
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Foto: Ustupljena fotografija

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je Srni da će 6.000.000 KM koji je Vlada Republike Srpske odobrila ovoj lokalnoj zajednici omogućiti realizaciju brojnih važnih projekata.

Bojić je pojasnio da će sredstva biti korištena za izradu kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Trn, izgradnju trotoara u naselju Veliko Blaško i proširenje saobraćajnice.

"Riječ je o nastavku radova koji građani očekuju, jer 17 godina se nije radila kanalizaciona mreža. Za to će poslužiti ova sredstva jer nijedna lokalna zajednica to ne može sama finansirati", pojasnio je Bojić.

Drugi dio sredstava će iskoristiti za vodosnabdijevanje u tri sela u Lijevču polju.

Bojić je naveo da su to projekti koje lokalna zajednica ne može sama da finansira, ali da će i grad Laktaši izdvojiti određena sredstva.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Imaćemo najbolje kandidate, SNSD će biti veliki pobjednik izbora

Podsjetio je da je Vlada Srpske i u prethodnom periodu finansijski pomagala ovu lokalnu zajednicu, te da je taj novac ulagan u nove saobraćajnice.

On je rekao da uskoro počinje izgradnja sportsko-rekreativne zone za šta je procedura već pokrenuta.

"Bez podrške Vlade Srpske teško je da se lokalna zajednica razvija. Laktaši su sredina sa veoma razvijenom privredom koja puni budžet Republike Srpske i naravno da uvijek očekujemo da nam se dobar dio tih sredstava i vrati", naglasio je Bojić.

Vlada Republike Srpske usvojila je nedavno informaciju o potrebi finansiranja prioritetnih kapitalnih projekata u Laktašima u iznosu od 6.000.000 KM, među kojima je izgradnja kanalizacione mreže u naselju Trn.

Riječ je i o projektima koji se odnose na asfaltiranje, izgradnju i rehabilitaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, te izgradnju pješačke staze u naselju Veliko Blaško.

Kako je naglašeno, to su projekti koji će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvaliteta života građana.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Miroslav Bojić

Laktaši

Trotoart

kanalizacija

Projekti

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Старац положио руку на дрену штаку.

Region

Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

4 h

0
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"

Gradovi i opštine

Konferencija "Trebinje 2026 - Gradimo region" otvara novu eru investicija i razvoja

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Skandal: Hrvatski policajci pretukli mladića iz BiH

4 h

0
Вода се прска по резервоару који се прегријао у фабрици за ваздухопловство у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Svijet

Na ivici eksplozije: Kaliforniji prijeti katastrofa zbog opasnih hemikalija

4 h

0

Više iz rubrike

Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"

Gradovi i opštine

Konferencija "Trebinje 2026 - Gradimo region" otvara novu eru investicija i razvoja

3 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Gradovi i opštine

Manjak kadra u novoj trebinjskoj bolnici

18 h

0
Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи

Gradovi i opštine

Kolege se srceparajućim stihovima oprostile od policajca Nemanje Alempića

22 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Gradovi i opštine

Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu u Trebinju

23 h

0

  • Najnovije

13

31

Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

13

25

Dodik: Mora se pobijediti za sigurnu budućnost naroda

13

22

Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

13

21

Evropska gimnastika ukinula sankcije: Rusi i Bjelorusi ponovo pod svojom zastavom i himnom

13

10

Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner