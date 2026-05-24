Skandal: Hrvatski policajci pretukli mladića iz BiH

ATV
24.05.2026 09:26

Foto: MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Karlovačka policija pokrenula je istragu protiv dvojice svojih službenika zbog sumnje da su počinili krivično djelo na štetu devetnaestogodišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Istraga je otvorena nakon što je oštećeni 22. maja podnio krivičnu prijavu.

Prema navodima iz prijave, incident se dogodio 16. maja na državnoj cesti D1. Policajci su zaustavili devetnaestogodišnjaka tokom kontrole saobraćaja, nakon čega su ga, kako se sumnja, verbalno i fizički napali, nanijevši mu lakše tjelesne povrede.

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo tjelesne povrede, osumnjičeni policajci su 22. maja predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke. Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu podneseno je posebno izvješće kao nadopuna krivičnoj prijavi.

Odlukom načelnika Policijske uprave karlovačke, obojica policajaca su udaljena iz službe, a protiv njih će biti pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, prenosi Indeks.hr.

