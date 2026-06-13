Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

Jirgen Klop nije oduševljen svim novitetima koji su dio ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Njemački stručnjak smatra da pojedine odluke FIFA-e mijenjaju prirodu fudbala i sve više ga prilagođavaju televizijskim i marketinškim interesima.

Govoreći za njemački ZDF, Klop je posebno kritikovao pauze za osvježenje koje su uvedene tokom utakmica zbog visokih temperatura.

"Kada sam vidio igrače kako stoje tokom pauze zbog vrućine, dok reklamni blokovi određuju ritam utakmice, nisam mogao da se ne zapitam kome zapravo služi Svjetsko prvenstvo – navijačima, igračima ili oglašivačima", rekao je Klop.

Njegove kritike dolaze nakon nekoliko spornih situacija na turniru. Tokom utakmice između Meksika i Južnoafričke Republike igrači su morali čekati nastavak susreta jer je američka televizijska mreža Foks još emitovala reklame.

Prema Klopovom mišljenju, takve scene štete fudbalu i narušavaju njegovu suštinu.

"Utakmica Svjetskog prvenstva trebala bi teći poput rijeke. Umjesto toga, gradimo brane usred toka kako bi reklame mogle proći. To je opasno za duh igre", poručio je njemački trener.

Iako FIFA tvrdi da su pauze uvedene prvenstveno radi zaštite zdravlja igrača zbog visokih temperatura, svi imamo oči i zdrav razum, jasno je da to nije glavni razlog.

Klop upozorava da fudbal gubi primat u vlastitom spektaklu.

"Fudbal je nekada bio glavni događaj. Danas postoji opasnost da postane samo pozadinska muzika velikog reklamnog spektakla", rekao je.

Na kraju je poslao jasnu i upečatljivu poruku:

"Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama".

(Avaz)