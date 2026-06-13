Haos na ulicama: Policija spriječila sukob navijača BiH i Hrvatske u Novom Travniku

Policija je noćas u Novom Travniku spriječila veći incident i mogući fizički sukob između grupa navijača BiH i Hrvatske nakon utakmice BiH i Kanade, piše portal Centralna.ba.

Do napetosti je došlo nakon završetka susreta koji je završen rezultatom 1:1, kada su brojni navijači BiH izašli na ulice kako bi proslavili osvojeni bod.

Verbalni sukob u centru grada

Prema navodima lokalnih medija i svjedoka, situacija se zaoštrila u centru Novog Travnika, ispred ugostiteljskog objekta „Kafe Star“, gdje se nalazila grupa navijača hrvatske reprezentacije.

Navodno je došlo do verbalnog sukoba, međusobnih uvreda i naguravanja, a okupljene grupe bile su nadomak fizičkog obračuna.

Policija razdvojila grupe i pojačala patrole

Veći incident spriječili su policajci koji su već bili raspoređeni po gradu zbog pojačanih mjera bezbjednosti.

Policija je postavila kordon između sukobljenih grupa i razdvojila navijače, čime je situacija stavljena pod kontrolu.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih lica niti je zabilježena veća materijalna šteta.

Nakon incidenta policija je nastavila pojačano da patrolira gradom kako bi spriječila nove sukobe i održala javni red i mir.

(Centrala.ba)