Potukle se žene selektora Egipta, on u toku incidenta izgubio svijest

Selektor Egipta Hosam Hasan doživio je neprijatan incident nakon što je izbio fizički obračun između njegovih supruga Hovaida el Garabavi i Dan Adam.

Prema navodima arapskog medija Al-Arabija, rasprava između dvije žene prerasla je u fizički sukob, tokom kojeg su, pored uvreda, navodno korišćeni i različiti predmeti.

U jeku haosa, Hasan se onesvijestio, nakon čega mu je ukazana pomoć medicinskog osoblja.

Policija je potom zabilježila prijave koje su protiv druge strane podnijele obje supruge. Ipak, nekoliko sati kasnije, obje strane odlučile su da povuku prijave.

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Incident je privukao pažnju javnosti, posebno imajući u vidu da je Hasan selektor egipatske reprezentacije koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Hasan je vodio reprezentaciju Egipta do osmine finala gdje su "Faraoni" poraženi od Argentine rezultatom 2:3, prenosi Telegraf.