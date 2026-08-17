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Škoti ne žele Infantina, traže novog predsjednika Fife

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 15:44

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Предсједник Фифе Ђани Инфантино даје изјаву током церемоније отварања Међународног центра за емитовање, 1. јуна 2026. године, у Даласу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez, File

Fudbalski savez Škotske (SFA) saopštio je da je izgubio povjerenje u predsjednika Fife Đanija Infantina i da neće glasati za njegov reizbor. Odluka je uslijedila nakon kontroverznog, a kasnije i povučenog, plana o prodaji komercijalnih prava za svjetska prvenstva.

Infantino se našao pod pritiskom zbog pokušaja da osnuje novu kompaniju "Fifa Forward Enterprise" za upravljanje komercijalnim pravima. Plan, koji je predviđao prodaju 21 odsto udjela privatnoj kompaniji, obustavljen je nakon oštrih kritika nekoliko konfederacija, predvođenih Uefom, koja je zaprijetila bojkotom.

Izvršni direktor škotskog saveza Ijan Maksvel potvrdio je za Bi-Bi-Si Sport da je njihov stav usklađen sa stavom Uefe.

"Uskladili smo se sa stavom Uefe, a 55 nacija su jače od jednog glasa. Njihovo saopštenje govori o nedostatku povjerenja u rukovodstvo Fife i Fudbalski savez Škotske se u potpunosti slaže sa tom odlukom", naveo je Maksvel, potvrdivši da "SFA neće glasati za Đanija Infantina na reizboru početkom 2027. godine".

Fudbalski savezi Srbije, Engleske, Velsa, Republike Irske i Švedske već su objavili da povlače podršku Infantinu. Dodatno, Uefa, Konkakaf i Azijska fudbalska konfederacija su u otvorenom pismu optužile Fifu za "kršenje povjerenja kroz prevaru", navodeći da se kontroverza tiče "integriteta igre i onih koji su izabrani da je vode".

Fifa je obećala izvještaj o spornom projektu, ali su tri konfederacije saopštile da to nije dovoljno i zatražile reviziju koju bi sprovela nezavisna treća strana. Uefa je takođe izdala pravno upozorenje Fifi da ne uništava dokumenta u vezi sa napuštenim planovima.

Kako piše Bi-Bi-Si, vode se i razgovori o osnivanju odvojenih takmičenja ako Infantino ostane na funkciji.

Za sada nema protivkandidata za izbore, a rok za prijavu ističe 18. novembra, piše RTS

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Tagovi :

Đani Infantino

FIFA

Škotska

Fudbal utakmica

Svjetsko prvenstvo 2026

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