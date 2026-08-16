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Tužna vijest u srpskom fudbalu: Preminuo Veroljub Matić

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 21:39

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Tužna vijest potresla je srpski fudbal, pošto je u 37. godini iznenada preminuo Veroljub Matić, član Izvršnog odbora Opštinskog fudbalskog saveza Paraćin i kapiten FK Šumadija iz Trešnjevice.

Vijest o njegovoj smrti saopštio je OFS Paraćin putem društvenih mreža, uz poruku saučešća porodici Matić.

"Opštinski fudbalski savez Paraćin izražava iskreno saučešće porodici Matić. U svojoj 37. godini života iznenada nas je napustio Veroljub Matić član Izvršnog odbora OFS Paraćin i kapiten FK Šumadije iz Trešnjevice. Neka mu je vječna slava i hvala!", napisali su oni u objavi.

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Brojni prijatelji, saigrači i poznanici oprostili su se od Matića komentarima ispod objave na Instagramu, izražavajući duboko saučešće njegovoj porodici i najbližima.

Datum i mjesto sahrane Veroljuba Matića biće naknadno saopšteni, piše "Telegraf".

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In memoriam

Veroljub Matić

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