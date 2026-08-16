Tužna vijest u srpskom fudbalu: Preminuo Veroljub Matić

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tužna vijest potresla je srpski fudbal, pošto je u 37. godini iznenada preminuo Veroljub Matić, član Izvršnog odbora Opštinskog fudbalskog saveza Paraćin i kapiten FK Šumadija iz Trešnjevice.
Vijest o njegovoj smrti saopštio je OFS Paraćin putem društvenih mreža, uz poruku saučešća porodici Matić.
"Opštinski fudbalski savez Paraćin izražava iskreno saučešće porodici Matić. U svojoj 37. godini života iznenada nas je napustio Veroljub Matić član Izvršnog odbora OFS Paraćin i kapiten FK Šumadije iz Trešnjevice. Neka mu je vječna slava i hvala!", napisali su oni u objavi.
Region
Dramatičan snimak iz Hrvatske: Autom uletjeli u vatru
Brojni prijatelji, saigrači i poznanici oprostili su se od Matića komentarima ispod objave na Instagramu, izražavajući duboko saučešće njegovoj porodici i najbližima.
Datum i mjesto sahrane Veroljuba Matića biće naknadno saopšteni, piše "Telegraf".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
12
21
39
21
35
21
27
21
23
Trenutno na programu