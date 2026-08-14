Poznato koliko će Albert Rijera zarađivati u Zvezdi

Crvena zvezda uskoro bi trebalo da započne novu eru sa Albertom Rijerom na klupi, a nakon što je postalo jasno da će španski stručnjak preuzeti crveno-bijele, pojavile su se i informacije o detaljima njegovog ugovora sa srpskim šampionom.

Prema pisanju "Meridian sporta", Rijera je sa klubom iz Ljutice Bogdana dogovorio primanja koja će, zajedno sa predviđenim bonusima, u prvoj sezoni dostići 960.000 evra.

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Ukoliko ostane na klupi i tokom druge godine ugovora, Španac bi tada trebalo da zaradi 980.000 evra.

Sada se čeka njegov dolazak u Beograd i zvanično predstavljanje na stadionu "Rajko Mitić". Precizan termin još nije potvrđen, ali posljednje informacije ukazuju na to da bi Rijera mogao privatnim avionom da doputuje u srpsku prijestonicu u nedjelju ujutru. Istog dana očekuje se promocija novog trenera, ali i njegov prvi izlazak na teren sa ekipom.

Vremena za postepeno upoznavanje sa igračima i situacijom u timu gotovo da neće biti. Rijeru već na samom početku mandata čeka važan evropski zadatak, jer će do prve utakmice protiv Viktorije Plzenj imati samo četiri dana da pripremi ekipu.

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Za tako kratak period moraće da procijeni mogućnosti fudbalera koje ima na raspolaganju i pokuša da im prenese svoje prve taktičke zamisli.

Tek peti stranac na klupi Zvezde

Rijera je tokom dosadašnje trenerske karijere radio u nekoliko evropskih sredina. Vodio je Olimpiju, u dva navrata Celje, zatim Bordo i Ajntraht iz Frankfurta. Mandat u Njemačkoj nije donio rezultate kakvi su se očekivali, dok je najzapaženiji trag ostavio tokom rada u Celju.

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Njegov dolazak zanimljiv je i iz istorijske perspektive. Rijera će postati tek peti trener Crvene zvezde van prostora bivše Jugoslavije koji je dobio priliku da vodi prvi tim.

Prije Španca tu ulogu imali su Valter Zenga, Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar.