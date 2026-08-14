Oglasila se Jovana Jeremić nakon operacije

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, ugradila je silikone u grudi, a sada, u trenucima dok se oporavlja, riješila je da stane pred kamere i otkrije kako je operacija protekla.

Jovana nije skidala osmijeh, uprkos bolovima, pa je o svemu otvoreno progovorila.

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"Sve je dobro proteklo, najgore je kad se probudiš. Nisam mogla da dišem, bio mi je kratak dah, a poslije sve popušta. Ja sam najaktivnija na odjeljenju, druge žene leže. Ja sama ustajem, šetam... Sljedeći put kad neko kaže da je lako, odmah da demantujem da nije lako imati silikone", rekla je Jovana Jeremić, a onda otkrila kako provodi vrijeme dok se oporavlja:

"Čitam, ponela sam molitvenik, molim se Bogu, čitam 'Povratak sebi'. To je o djevojčici koja se vraća sebi i načinu. Kombinujem mudre misli sa duhovnom literaturom".

Jovana je otkrila sa kim se prvo čula nakon operacije.

"Sa mojom bratanicom Milicom koja me je ovdje i dovela", rekla je Jovana, a onda i otkrila da li su je neke koleginice kontaktirale.

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"Sve, bukvalno sve! Renata, Jovana Maksimović, Bojana Lazić, Ana Radulović, sve su me zvale i djevojke iz grada, najveće ribe. Da sam znala da će svi da me zovu ne bih ugradila silikone (smijeh). Lijepo je to kad vidiš, nikad nisam imala problem sa lijepim ženama, nego samo sa ružnim. Sve koje sam nabrojala su preljepotice", rekla je voditeljka i dodala:

"Meni dođe oženjen drug i pita da nabacim drugaricu, pa kad se razvede. To je poštovanje i prijateljstvo koje traje godinama".

O vjereniku Tigru

Jeremićeva je priznala da je sa parterom Tigrom sve vrijeme na telefonu i da joj pruža bezuslovnu podršku.

"Pružio mi je podršku, naravno. Sve vrijeme je uz mene preko telefona, završava nešto važno. Mnogi misle da grudi radim zbog Miloša, ali ne, on je rekao čak i da ne treba da ih radim. On mene zove 'guzičarica moja' jer mnogo voli moju g*zu. Ja sam prva g*za Srbije, Sandra Afrika je druga jer mi je ustupila mjesto", istakla je Jovana i dodala:

"Ja sam ovo uradila zbog sebe, mnogo sam to željela. Zašto svako put kad žena odluči da uradi nešto na sebi okolina i malograđani to gledaju osuđujuće? Ne gledaju osuđujuće kad rađa dijete i podrazumijeva se da ona doji. Ja sam dojila godinu dana i opet ću ako me Bog blagoslovi. Žene koje su dojile i kojima su raščepljene dojke, oklembešene kao moje, kao palačinka i što su kritikovali na Instagramu. Ja sam samo uradila rekonstrukciju, prirodne grudi su mi četvorka. Možete da vidite kolike sam grudi imala tokom trudnoće i samo sam rekonstruisala. Nije svaki silikon kao majmunsko d*pe i kao fudbalska lopta. Moje grudi su fenomenalne, napravljeno je remek djelo. Stavio mi je 425 kubika, jake četvorke", govorila je Jovana.

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Jovana Jeremić je otkrila da se na male ekrane vraća 28.08. na praznik Velika Gospojina, na dan kad je prije pet godina počela da radi na televiziji "Pink".