Helikopteri MUP-a Srpske izbacili 20 tona vode na požarište kod Nevesinja

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, na zahtjev Republičke uprave civilne zaštite, i danas su angažovani na gašenju požara na lokalitetu sela Humčani, na području opštine Nevesinje, gdje je do sada izbačeno oko 20 tona vode, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Vatra je zahvatila veću površinu i prijetila objektima u blizini, a pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo požar su gasili u sadejstvu sa pripadnicima Vatrogasne jedinice Nevesinje i Republičke uprave civilne zaštite.

Do 16.30 časova ostvareno je dva časa i 50 minuta naleta, tokom kojeg je izbačeno oko 20 tona vode.

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Gašenje požara iz vazduha na području Nevesinja biće nastavljeno, u skladu sa potrebama i uslovima na požarištu.

Uporedo sa gašenjem požara, pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo realizovali su i vazdušni medicinski transport trinaestogodišnjeg djeteta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci za Univerzitetsku dječiju kliniku u Beogradu.

Ovo je 73. vazdušni medicinski transport koji su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo realizovali od početka godine.