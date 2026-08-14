Savo Minić sa mitropolitom Fotijem u Bijeljini

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Bijeljini sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zvorničko-tuzlanskim Fotijem.

Sastanak se održava u sjedištu Mitropolije.

Premijer će nakon toga obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Minić će razgovarati sa mještanima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice.