Savo Minić sa mitropolitom Fotijem u Bijeljini

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Bijeljini sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zvorničko-tuzlanskim Fotijem.
Sastanak se održava u sjedištu Mitropolije.
Premijer će nakon toga obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.
Minić će razgovarati sa mještanima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice.
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