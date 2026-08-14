Logo

Savo Minić sa mitropolitom Fotijem u Bijeljini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 09:55

Komentari:

0
Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Bijeljini sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zvorničko-tuzlanskim Fotijem.

Sastanak se održava u sjedištu Mitropolije.

Premijer će nakon toga obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Minić će razgovarati sa mještanima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Mitropolit Fotije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj!

11 h

0
Саобраћај у Бањалуци

Društvo

Pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima i na graničnim prelazima

11 h

0
Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина

Društvo

Počinje isplata uvećanih boračkih dodataka i invalidnina

11 h

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије

Društvo

Počeo Velikogospojinski post: Ovo su pravila kojih vjernici treba da se pridržavaju

12 h

0

  • Najnovije

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima