Potraga za preživjelima u Kolumbiji ulazi u najtežu fazu: Stotine ljudi i dalje se vode kao nestale

Nada da će biti pronađeno još preživelih nakon snažnog zemljotresa koji je početkom ove nedjelje pogodio Kolumbiju gasila su se u četvrtak, dok su spasilačke ekipe sužavale područje potrage, a porodice u najteže pogođenim oblastima čekale vijesti o nestalim članovima.

U Kaliju, trećem po veličini gradu u zemlji, ekipe su na većini lokacija prešle sa potrage i spasavanja na uklanjanje ruševina, što je znak da odgovor na katastrofu ulazi u još težu fazu nakon ključna prva 72 sata.

"Nažalost, dolazimo do tačke kada se vjerovatnoća pronalaska preživelih smanjuje, ali naša misija je da nastavimo potragu i pronađemo sve osobe čiji je nestanak prijavljen", rekao je u četvrtak uveče David Tamajo, šef kolumbijske Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa.

Zemljotres jačine 7,4 stepena pogodio je zemlju nešto posle 7.30 ujutru u ponedjeljak. Srušene su stambene zgrade, oštećene kuće, škole i bolnice, a stanovnici širom zapadne Kolumbije, oblasti poznate po plantažama kafe, izašli su na ulice.

Prema podacima vlade objavljenim u četvrtak uveče, najmanje 281 osoba je poginula, mnoge u Kaliju i Pereiri, gradu u oblasti uzgajanja kafe. Više od 3.900 ljudi je povređeno, dok se 379 osoba i dalje vodi kao nestalo.

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U Pereiri je Enrike Marin rekao za Reuters da je vozio više od 10 sati iz Bogote nakon što ga je prijatelj pozvao i rekao mu da je Marinova majka zarobljena pod ruševinama njihove kuće.

"Moja majka je spasena šest sati nakon zemljotresa. Izvukli su je živu, ali je preminula na putu do bolnice", rekao je Marin dok je stajao ispred ruševina, držeći bicikl iz djetinjstva - jedinu stvar za koju je rekao da je uspio da pronađe u ostacima kuće.

Kazao je da je majka pronađena u pidžami, sa ključevima kuće još u ruci.

U stambenom kompleksu Tores del Limonar na jugu Kalija, volonteri su užurbano radili u lancima za uklanjanje ruševina, dok je koordinator preko megafona podsjećao da je vrijeme ograničeno i ukorio dvojicu volontera koji su prišli bez zaštitnih kaciga.

Na drugim mjestima, ekipe su pažljivo iznosile plinske boce iz ruševina, dok su radnici pozivali na tišinu kako bi se omogućile delikatnije operacije spasavanja.

Monika Mina, 38-godišnja vlasnica restorana, rekla je da ona i drugi kuvari u gradu gotovo neprekidno rade kako bi dnevno pripremili oko 1.000 obroka, uključujući kajganu i svinjetinu, za spasioce, medicinske radnike i volontere.

U mjestu Roldaniljo, oko 133 kilometra sjeverno, kolumbijska jedinica za pronalaženje nestalih saopštila je da istražuje ljudske ostatke u maskirnoj odeći koji su se pojavili nakon zemljotresa.

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Van velikih gradova, spasilačke ekipe upozorile su da se manja mjesta i zajednice i dalje suočavaju sa slabim ili nikakvim odgovorom kolumbijske vlade.

Nazli Lozano, programska asistentkinja Međunarodnog komiteta za spasavanje u lučkom gradu Buenaventuri, sjeverozapadno od Kalija, rekla je da spasilačke ekipe do pojedinih pogođenih područja nisu stigle sve do srijede uveče. Zbog toga su mještani golim rukama kopali po ruševinama u očajničkoj potrazi za preživjelima.

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Radnici Međunarodnog komiteta za spasavanje naveli su da su pojedina naselja u Buenaventuri i dalje nedostupna zbog prisustva naoružanih grupa. Neke od njih su zaplenile donacije hrane, uz obrazloženje da će ih same distribuirati.

Stanovnici i dalje nemaju osnovne usluge poput vode, gasa i električne energije, naveli su radnici te organizacije.

Od ponedjeljka je zabilježeno više od 150 naknadnih potresa, što dodatno ugrožava spasilačke ekipe koje pretražuju ruševine, ali i ljude koji su ostali bez domova nakon prvog zemljotresa, jednog od najjačih koji je pogodio Kolumbiju u posljednjih nekoliko decenija.

Vlada je procijenila da je zemljotres uništio više od 10.500 kuća.

Predsjednik Abelardo de la Espriela, koji je stupio na dužnost samo nekoliko dana prije katastrofe, rekao je u srijedu da će proglasiti vanredno stanje u ekonomiji i formirati fond za obnovu, kroz koji bi se usmjeravala domaća i međunarodna pomoć za obnovu bolnica, škola, kuća i infrastrukture.

Katastrofa se tako pretvara u prvi veliki test za konzervativnog predsjednika, koji je tokom kampanje obećavao smanjenje javne potrošnje, a sada mora da obezbijedi novac za pomoć i obnovu, istovremeno dokazujući da njegova vlada može da upravlja velikom nacionalnom krizom.

Kolumbijski zvaničnici takođe su odbacili kritike zbog načina na koji se postupa sa stranom pomoći, navodeći da vlada nije odbila ponudu nijedne zemlje, ali da će prihvatiti samo međunarodne timove za potragu i spasavanje koji ispunjavaju priznate standarde i posjeduju odgovarajuće sertifikate.

Zemljotres u Kolumbiji

(telegraf)