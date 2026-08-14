Poplave u Japanu odnijele najmanje četiri osobe, hiljade ljudi ostalo zarobljeno

Autor:ATV redakcija
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Poplave usljed rekordnih padavina odnijele su najmanje četiri života, poremetile saobraćaj, ostavile domaćinstva bez struje i ostavile hiljade putnika zarobljene na tokijskom aerodromu Narita.
U pojedinim dijelovima prefekture Čiba, koja se graniči sa Tokijem, za 24 časa je palo više od 360 milimetara kiše, što je dovelo do plavljenja puteva i željezničkih pruga tokom jedne od najprometnijih prazničnih sedmica u Japanu.
Vlasti su saopštile da su do sada potvrđena četiri smrtna slučaja, uključujući jednu osobu koja je ostala zarobljena u potopljenom vozilu, dok se još jedna osoba vodi kao nestala, prenosi Srna.
Vojnici su upućeni u ugroženo područje kako bi pomogli u akcijama pružanja pomoći.
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