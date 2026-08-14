Poplave u Japanu odnijele najmanje četiri osobe, hiljade ljudi ostalo zarobljeno

U pojedinim dijelovima prefekture Čiba, koja se graniči sa Tokijem, za 24 časa je palo više od 360 milimetara kiše, što je dovelo do plavljenja puteva i željezničkih pruga tokom jedne od najprometnijih prazničnih sedmica u Japanu.

Vlasti su saopštile da su do sada potvrđena četiri smrtna slučaja, uključujući jednu osobu koja je ostala zarobljena u potopljenom vozilu, dok se još jedna osoba vodi kao nestala, prenosi Srna.

Vojnici su upućeni u ugroženo područje kako bi pomogli u akcijama pružanja pomoći.