Dron ušao u Letoniju, NATO borbeni avioni odmah reagovali

Borbeni avioni NATO-a oborili su jutros bespilotnu letjelicu koja je ušla u vazdušni prostor Letonije, u regionu Balvi na istoku zemlje, saopštile su Letonske nacionalne oružane snage (NBS).

Prema navodima NBS-a, „dron je u letonski vazdušni prostor ušao kao posljedica ruskog elektronskog ratovanja“, prenio je portal Delfi.

Aktivirani su borbeni avioni NATO misije za patroliranje vazdušnim prostorom baltičkih zemalja, koji su potom oborili letjelicu.

Letonske vlasti takođe su jutros izdale upozorenja o mogućoj opasnosti iz vazduha za regione Balvi, Rezekne, Prejli i Augšdaugava, a potom i za Aluksne.

Upozorenja su ukinuta oko 4.50 časova.

NBS je saopštio da je istraga o incidentu u toku.

Nije objavljeno koliko je dron bio udaljen od naseljenih područja, niti gdje su pali njegovi ostaci.

Finske odbrambene snage takođe su uvele privremena ograničenja vazdušnog i pomorskog saobraćaja u istočnom dijelu Finskog zaliva, kao mjeru predostrožnosti zbog moguće prijetnje dronovima, preneo je Yle.

Incident se dogodio nakon ukrajinskih napada dronovima na područje Sankt Peterburga.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko saopštio je da je u napadu izbio požar u naftnoj luci Ust-Luga i da su ruske snage tokom noći presrele više od 50 dronova u oblasti Sankt Peterburga.