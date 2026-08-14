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Zatvoreno 30 prodavnica: Trgovinski lanac propao, u toku rasprodaja zaliha

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 08:58

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Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Poznati lanac sportske mode i obuće Džej Di sports (JD Sports) drastično smanjuje svoju mrežu prodavnica u Njemačkoj i Evropi.

Nakon što je kompanija najavila preispitivanje poslovanja na evropskom tržištu, u toku je zatvaranje oko 30 od ukupno 100 njemačkih prodavnica. Kao glavni razlog za ovaj radikalan rez, rukovodstvo kompanije navodi značajne finansijske gubitke u pogođenim prodavnicama.

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Sada se postepeno otkriva koje su prodavnice već zatvorene ili će uskoro prestati sa radom, a pojedine su već uklonjene sa zvaničnih internet stranica i pretraživača prodavnica, piše Feniks magazin.

Koji gradovi su obuhvaćeni zatvaranjem?

Prema pisanju stručnog portala "Shoez", zatvaranje prodavnica do sada je potvrđeno ili već sprovedeno na sljedećim lokacijama:

  • Krefeld
  • Herne
  • Vizbaden
  • Cvikau
  • Kil
  • Milhajm-Kerlih
  • Jena
  • Minhen
  • Ašhafenburg

U pojedinim prodavnicama, poput one u Jeni, u toku je velika završna rasprodaja zaliha koja traje do 22. avgusta. Još uvijek nije zvanično objavljeno koje će preostale prodavnice biti obuhvaćene ovim talasom zatvaranja, ali je najavljeno da se istovremeno preispituje i poslovanje njihovih prodavnica u Francuskoj.

Od jedne prodavnice do globalnog modnog diva

Džej Di sports je britanska kompanija sa sjedištem u Mančesteru. Inicijali „DžD“ označavaju ime osnivača, Džona Dejvida, koji je prvu prodavnicu otvorio još 1981. godine.

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Prva međunarodna prodavnica otvorena je 2010. godine u francuskom gradu Lilu, nakon čega je uslijedila snažna globalna ekspanzija na tržišta Španije, Irske, Holandije, Njemačke, Australije, Singapura, Tajlanda i SAD.

Prema sopstvenim podacima, Džej Di sports danas upravlja sa oko 4.800 prodavnica širom svijeta, ali su ih gubici na evropskom tlu primorali da smanje kapacitete.

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Tagovi :

Džej Di sports

Njemačka

Stečaj

Prodavnica

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