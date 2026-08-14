Kraj jeftine kupovine? Šejn najavio poskupljenja u Evropi

Kineska kompanija za internet prodaju odjeće Šejn planira da poveća cijene svojih proizvoda u Evropi kako bi nadoknadila dio dodatnih troškova zbog nove takse na male pakete iz zemalja van EU.

To pokazuje dokumentacija koju je kineska firma dostavila berzi u Hongkongu.

Šejn očekuje da bi poskupljenja kratkoročno mogla da smanje obim prodaje i upozorava da bi negativan efekat u Evropskoj uniji mogao biti sličan ili čak veći od onog koji je već zabilježen u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi „Pais“.

U prvom kvartalu 2026. godine prihodi Šejna na američkom tržištu nakon ukidanja carinskog izuzeća na male pakete pali su za 14,3 odsto, dok su ukupni globalni prihodi porasli samo 1,1 odsto.

Više od 32 odsto ukupnih prihoda Šejna u prvom kvartalu 2026. dolazilo je sa evropskog tržišta, koje je za kinesku firmu još važnije nego američko.

Zbog toga bi eventualni pad prodaje u Evropskoj uniji izazvan višim cijenama mogao značajno da utiče na ukupne rezultate kompanije.

Od 1. jula u Evropskoj uniji se naplaćuje fiksna taksa od tri evra na pakete vrijednosti do 150 evra koji stižu iz zemalja van Unije.

Nova evropska taksa uvedena je prvenstveno kao odgovor na ogroman priliv jeftine robe sa kineskih platformi kao što su Šejn, Temu i Aliekspres.

Prema podacima Evropske komisije, u EU je tokom 2025. ušlo čak 5,9 milijardi paketa vrijednih do 150 evra, za 28 odsto više nego 2024. i čak 150 odsto više nego 2023.

Približno 90 odsto ovih pošiljki stiglo je iz Kine.

Evropska unija planira kompletnu reformu carinskog sistema do 2028. godine, nakon čega bi taksa od tri evra trebalo da bude ukinuta, a mali paketi bi se oporezivali prema redovnim carinskim stopama za pojedine vrste proizvoda.

Do tada će Šejn morati da odluči koliko dodatnih troškova može da prebaci na kupce, a koliko će morati sam da snosi, navodi španski list, a prenosi Tanjug.