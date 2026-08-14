Šumski požari divljaju u Francuskoj, vlast evakuiše stanovništvo

Francuske vlasti evakuisale su 525 stanovnika nakon što je izbio šumski požar u borovim šumama u jugozapadnoj oblasti Land.

"Požar, koji je od izbijanja za jedan dan uništio 1.100 hektara, približio se na dva kilometra od centra sela Luglon", rekao je novinarima regionalni zvaničnik Žil Klavrel.

Policija je evakuisala 525 stanovnika sela, dok su putevi ka sjeveru i jugu zatvoreni, prenosi Srna.

Luglon se nalazi oko 100 kilometara jugoistočno od turističkog područja Arkašonskog zaliva, gdje su dva velika šumska požara krajem jula uništila više od 50.000 hektara i dovela do evakuacije čak 220.000 ljudi.