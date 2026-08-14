Logo

Šumski požari divljaju u Francuskoj, vlast evakuiše stanovništvo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 09:34

Komentari:

0
Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Francuske vlasti evakuisale su 525 stanovnika nakon što je izbio šumski požar u borovim šumama u jugozapadnoj oblasti Land.

"Požar, koji je od izbijanja za jedan dan uništio 1.100 hektara, približio se na dva kilometra od centra sela Luglon", rekao je novinarima regionalni zvaničnik Žil Klavrel.

Policija je evakuisala 525 stanovnika sela, dok su putevi ka sjeveru i jugu zatvoreni, prenosi Srna.

Luglon se nalazi oko 100 kilometara jugoistočno od turističkog područja Arkašonskog zaliva, gdje su dva velika šumska požara krajem jula uništila više od 50.000 hektara i dovela do evakuacije čak 220.000 ljudi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

požar

Veliki šumski požar

Evakuacija stanovništva

Komentari (0)

Pročitajte više

Гори Хрватска, хаос након пожара: Седам људи животно угрожено, 36 повријеђено

Region

Gori Hrvatska, haos nakon požara: Sedam ljudi životno ugroženo, 36 povrijeđeno

10 h

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.

Svijet

Alarmantno u Njemačkoj: Zbog šumskih požara evakuisano skoro 2.000 ljudi

11 h

0
Призори код Омиша као из хорор филмова: Ватра "прогутала" објекте, изгорјела аута остављена на улици

Region

Prizori kod Omiša kao iz horor filmova: Vatra "progutala" objekte, izgorjela auta ostavljena na ulici

11 h

0
Огроман пожар дошао до центра Омиша: Има повријеђених, евакуисани људи, градом одјекују сирене

Region

Ogroman požar došao do centra Omiša: Ima povrijeđenih, evakuisani ljudi, gradom odjekuju sirene

12 h

0

Više iz rubrike

Аутомобили пролазе кроз поплављени пут након обилне кише у Оамиширасату, у префектури Чиба (Јапан), у петак, 14. августа 2026. године.

Svijet

Poplave u Japanu odnijele najmanje četiri osobe, hiljade ljudi ostalo zarobljeno

10 h

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.

Svijet

Alarmantno u Njemačkoj: Zbog šumskih požara evakuisano skoro 2.000 ljudi

11 h

0
Спасилац спава током паузе у рашчишћавању рушевина, три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Broj poginulih u Kolumbiji dostigao 281

11 h

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Dron ušao u Letoniju, NATO borbeni avioni odmah reagovali

11 h

0

  • Najnovije

19

28

Suljagić podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića - stižu i prve reakcije iz Srpske

19

25

Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima