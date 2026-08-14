Ogroman požar došao do centra Omiša: Ima povrijeđenih, evakuisani ljudi, gradom odjekuju sirene

Veliki šumski požar koji je tokom protekle večeri izbio u Lokvi Rogoznici noćas se proširio prema Omišu i stigao nadomak samog gradskog središta.

Fotografije s terena svjedoče o razmjerama vatrene stihije, gusta dimna zavjesa nadvila se nad gradom, a izgorjeli su automobili i objekti dok su se vatrogasci satima borili s vatrom.

U jednom trenutku vatra je bila na manje od pedeset metara od centra Omiša, a vatrogasci su neprestano polivali krovove kuća kako bi zaustavili dalje širenje vatre.

Jedan dio grada ostao je bez struje, dok su tokom cijele noći odjekivale sirene vatrogasaca, hitne pomoći i policije.

Prema posljednjim informacijama, povrijeđeno je najmanje desetak ljudi, od kojih dvoje teže.

Gradonačelnik Omiša je ranije potvrdio da je jedna osoba s opekotinama prevezena u bolnicu. Požar je zahvatio brojne kuće i automobile, a potpuni razmjeri materijalne štete bit će poznati tek nakon što se požarište pregleda po danu.

Dio stanovnika i turista uspješno je evakuisan, pri čemu su se ljudi s ugroženih područja izvlačili i brodicama.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je kako su kanaderi jutros u 6.10 poletjeli prema velikom požaru u Omišu.

Na požarištu je cijelu noć bilo angažovano 157 vatrogasaca s 44 vozila.

Grad Omiš objavio je da je otvorena gradska sportska dvorana Ribnjak za prihvat evakuisanih građana i turista.