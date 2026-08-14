Đoković saznao ime prvog rivala u Sinsinatiju

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Novak Đoković ukrstiće rekete sa Argentincem Tijagom Augustinom Tiranteom na startu Sinsinatija.
Đoković je, kao treći nosilac, slobodan u prvom kolu Mastersa u Sinsinatiju, a u drugom je rivala saznao drugog dana turnira.
Rival će mu biti Tirante, trenutno 65. teniser svijeta, koji je poslije velike drame, preokreta i čak tri sata tenisa pobijedio Jana Čoinskog sa 2-1 u setovima – 6:7(9), 7:6(7), 7:6(4), prenosi b92.
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