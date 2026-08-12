Đoković saznao žrijeb za masters u Sinsinatiju

Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žrijeb na mastersu u Sinsinatiju, pošto će kao treći nosilac turnira u svom dijelu žrijeba imati Jakuba Menšika i Aleksa de Minora.

Novak Đoković će, u odsustvu Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, biti treći nosilac turnira, a u prvom kolu biće slobodan.

Njegov prvi rival biće bolji iz duela Argentinca Tijaga Agustina Tirantea i Britanca Jana Čoinskog. Upravo je Tirante imao odličan masters u Montrealu prošle sedmice, na kojem je savladao i Tejlora Frica i Alekseja Popirina.

U mogućem trećem kolu Novaka bi mogao da sačeka Mateo Arnaldi, polufinalista Rolan Garosa ove sezone i još jedan potencijalno nezgodan rival.

Jakub Menšik je mogući protivnik u četvrtom kolu, a poznato je da je upravo on savladao Đokovića u finalu mastersa u Majamiju 2025. godine.

Projektovani rival u četvrtfinalu je Aleks de Minor, dok bi ga u polufinalu mogao čekati i prvi nosilac Aleksander Zverev.

I Kecmanović i Međedović predstavljaju Srbiju

Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Miomir Kecmanović će na startu turnira igrati protiv Uga Karabelija, 76. tenisera svijeta. Potencijalno drugo kolo donijelo bi mu okršaj protiv Matea Arnaldija.

Na turniru će učestvovati i Hamad Međedović. Njegov prvi rival stiže iz kvalifikacija, a u drugom kolu mogao bi da se sastane sa Danilom Medvedevom.

Masters u Sinsinatiju je posljednja priprema za Ju-Es open, a to će ujedno biti i prvi turnir za Đokovića od nastupa na Vimbldonu prošlog mjeseca.

(RTS)