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Zverev poslao brutalnu poruku Đokoviću

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:47

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Зверев послао бруталну поруку Ђоковићу
Foto: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Masters u Sinsinatiju počinje ove nedjelje i sa njega će izostati trenutno najbolji igrači svijeta Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Njih dvojica povukli su prijave uoči žrijeba pošto nisu "potpuno fit" da bi mogli da igraju, odnosno jer čuvaju snagu za US Open, tako da će glavni favoriti u Ohaju biti Saša Zverev i Novak Đoković.

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Njih dvojica mogli bi da se sretnu već u polufinalu mastersa u Sinsinatiju na koji ne stižu u naročito sjajnoj formi; Zverev je ispao već na startu Montreala, dok je Đoković napravio veliku pauzu od Vimbldona.

I pored toga što mu Sinsinati nije jedan od dražih turnira, Đoković je pokazao ozbiljnost prijavljujući se za njega, što je primjer koji bi i drugi mlađi teniseri mogli da slijede, inače će nastati veliki problemi u tenisu.

"Što se tiče najboljih igrača koji igraju, Novak je očigledno u poziciji gdje može sam da bira kada želi da igra, ali da li si prosto zadivljen kada vidiš šta je u stanju da uradi u svojim godinama?", upitao je novinar Zvereva.

"Ne, to je nevjerovatno. Stvarno nevjerovatno", poručio je Nijemac i dodao:

"Mislim da bi Novak, ako tako odluči, vjerovatno mogao bez problema da ostane u top pet još dvije, tri godine - i to sasvim lako - pod uslovom da igra pun raspored i da mu je cilj da ostane u top pet. Ostao bi u top pet jer je njegov teniski kvalitet jednostavno toliki".

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Zverev primjećuje tu još jednu stvar, a ona se tiče promjena u tenisu koje su zavladale u posljednjih nekoliko godina i koja su donijela masters turnire od dvije nedjelje, prenosi "Mondo".

"Naravno, u nekom trenutku - a mislim da je Novak prvi koji će to priznati, priznao je to i na Vimbldonu - postane teško igrati mečeve u tri dobijena seta protiv najboljih, iz dana u dan, što je, mislim, sasvim normalno. Znate, biti na terenu pet, pet i po sati i pobediti u takvim mečevima je neviđen napor. A onda morate da se vratite na teren dva dana kasnije i igrate protiv prvog na svijetu, pa onda drugog na svijetu. Mislim da je to težak zadatak sa 39 godina, a bio bi težak zadatak za bilo koga", rekao je Zverev, dok kao što znamo Đoković je skoro predložio i kraće mečeve ubuduće.

Kako izgleda Novakov žrijeb u Sinsinatiju?

U drugom dijelu žrijeba je drugi favorit Feliks Ože-Alijasim, tako da je Kanađanin jedan od potencijalnih rivala u finalu, uz Danila Medvedeva, Žoaa Fonseku, Bena Šeltona, Tejlora Frica... Kao što rekosmo, u istom dijelu žreba su i Zverev i Đoković.

Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Tirante/Čoinski
  • 3. kolo - Drejper/Arnaldi
  • osmina finala - Menšik/Darderi
  • četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis
  • polufinale - Zverev/Hodar/Koboli
  • finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Novak Đoković

Aleksandar Zverev

Masters u Sinsinatiju

Sinsinati

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