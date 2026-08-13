Nuklearna elektrana u Rumuniji prestala sa radom zbog niskog vodostaja Dunava

Rumunska nuklearna elektrana "Černavoda" privremeno je zatvorena zbog niskog vodostaja Dunava, a vlasti planiraju da nadoknade manjak uvozom, rekao je državni sekretar Ministarstva energetike Sorin Elisej.

Prvi od dva reaktora zatvoren je prošle sedmice zbog niskog vodostaja Dunava. Rumunska vlada je 31. jula proglasila stanje pojačane pripravnosti u energetskom sektoru zbog smanjene proizvodnje električne energije usljed suše. Ranije tog dana počeo je proces zatvaranja drugog reaktora.

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"Nuklearna elektrana `Černavoda` je potpuno zatvorena. Oslanjamo se na povećane kapacitete uvoza, posebno iz Bugarske, i veoma pažljivo pratimo prognoze koje bi mogle uticati na našu situaciju, kao što je bio slučaj danas i sutra sa povećanjem proizvodnje energije vjetra", rekao je Elisej.

On je dodao da vlasti računaju i na rezerve hidroenergije i dobrovoljno smanjenje potrošnje u zemlji, prenosi portal "njuz.ro".

Direktor nuklearne elektrane "Černavoda" Romeo Urjan rekao je 6. avgusta da elektrana neće raditi najmanje 10 dana i da će, nakon porasta nivoa vode u Dunavu, biti potrebno jedan do dva dana da nastavi rad punim kapacitetom.

"Černavoda" je jedina nuklearna elektrana u Rumuniji. Nalazi se na obalama Dunava i koristi riječnu vodu za hlađenje svojih reaktora, što znači da nivo vode direktno utiče na bezbjedan rad jedinica postrojenja.

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Dva reaktora elektrane obezbjeđuju oko 20 odsto proizvodnje električne energije u zemlji.

(Srna)