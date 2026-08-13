Zbog požara evakuisano poznato ljetovalište: Bukti požar u Grčkoj

Više od 220 ljudi evakuisano je sa plaže u Siviriju na Halkdikiju, gdje bukti stravičan požar. Mještani i turisti su morem prevezeni do marine Sani, dok je još oko 92 ljudi ukrcano na brod "Speedrunner Jet".

Podsjetimo, veliki požar koji od podneva bjesni na Kasandri stigao je do Sivirija i zahvatio kuće, a odmah je naređena evakuacija stanovnika i turista.

U akciji evakuacije učestvuju dva plovila Obalske straže, privatna plovila, dva plovila Vatrogasne službe, tri ribarska broda i jedno putničko-turističko plovilo.

Istovremeno, autobusi KTEL-a Halkidikija hitno su upućeni u Siviri i ka plaži Fourka, kako bi preuzeli građane i izveli ih iz područja ugroženog požarom.

Dramatični snimci iz Sivirija prikazuju plamen i gust dim u blizini kuća.

Snažan vjetar dodatno otežava gašenje, dok se vatrogasne ekipe bore da zaustave širenje požara.

Predsjednik Ljekarske komore Halkidikija Panajotis Cialukis apelovao je na građane da bez odlaganja prate uputstva broja 112, Vatrogasne službe i Civilne zaštite i da ne odlažu napuštanje ugroženih područja.

(Telegraf.rs)