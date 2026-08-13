Logo

Zbog požara evakuisano poznato ljetovalište: Bukti požar u Grčkoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 18:38

Komentari:

0
Пламен угрожава кућу током шумског пожара у Сивирију, на полуострву Халкидики у сјеверној Грчкој, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Više od 220 ljudi evakuisano je sa plaže u Siviriju na Halkdikiju, gdje bukti stravičan požar. Mještani i turisti su morem prevezeni do marine Sani, dok je još oko 92 ljudi ukrcano na brod "Speedrunner Jet".

Podsjetimo, veliki požar koji od podneva bjesni na Kasandri stigao je do Sivirija i zahvatio kuće, a odmah je naređena evakuacija stanovnika i turista.

U akciji evakuacije učestvuju dva plovila Obalske straže, privatna plovila, dva plovila Vatrogasne službe, tri ribarska broda i jedno putničko-turističko plovilo.

Istovremeno, autobusi KTEL-a Halkidikija hitno su upućeni u Siviri i ka plaži Fourka, kako bi preuzeli građane i izveli ih iz područja ugroženog požarom.

Dramatični snimci iz Sivirija prikazuju plamen i gust dim u blizini kuća.

Snažan vjetar dodatno otežava gašenje, dok se vatrogasne ekipe bore da zaustave širenje požara.

Predsjednik Ljekarske komore Halkidikija Panajotis Cialukis apelovao je na građane da bez odlaganja prate uputstva broja 112, Vatrogasne službe i Civilne zaštite i da ne odlažu napuštanje ugroženih područja.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

požar

evakuacija

Halkidiki

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: Definisani ciljevi specijalne vojne operacije biće postignuti

1 h

0
Тренутак експлозије у фарбици муниције у Италији.

Svijet

Eksplozija u fabrici municije u Italiji: Detonacija odjeknula kilometrima

1 h

0
медвјед звијер дивља животиња

Svijet

Medvjed napao lovca: Čuo sam kako mi kosti pucaju

1 h

0
Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.

Svijet

Nuklearna elektrana u Rumuniji prestala sa radom zbog niskog vodostaja Dunava

2 h

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima