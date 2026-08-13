Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

Konačno smo saznali kako ćemo da glasamo u oktobru. Ali pitanja je još jako mnogo.

Jedno od njih je šta će se dešavati s našim otiscima prstiju, našim fotografijama, našim glasovima na izborima, odnosno koliko će na izborima biti zaštićeni naši lični podaci, ali i privatnost naših glasova.

Nećemo izaći na izbore, strah nas je zloupotreba, požalili su se zabrinuti građani ATV-u. Na izbore se više ne ide samo sa ličnom kartom i olovkom, od sada se ostavlja i otisak prsta. Upravo otisci bude najveću brigu - gdje će završiti poslije izbora. Iz CIK-a uvjeravaju da nema razloga za strah. Kažu, otisak se pretvara u algoritam koji se ne može zloupotrijebiti. Objašnjavaju, cijeli postupak se koristi isključivo za sprovođenje izbora i to u vrlo kratkom periodu. Nakon završetka postupka, privremeni biometrijski šablon se automatski briše i ne može da se koristi u druge svrhe. Danas je usvojen i Pravilnik o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske verifikacije identiteta birača u izbornom procesu u BiH.

"Sistem kod očitavanja otiska prsta ne generiše fizički otisak prsta, nego privremeni biometrijski kriptovani šablon koji i kada bi neko sa strane došao do njega, ne može da se pretvori u otisak prsta", rekla je član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.

"S druge strane, taj otisak prsta ne ostaje u uređaju. On se koristi samo onoga trenutka kada birač ostavi otisak prsta da potvrdi da su ti podaci koji su na ekranu očitani sa njegovog ličnog dokumenta i odmah nestaju", kazao je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba.

Uvođenje identifikacije putem otiska prsta dobijalo je negativno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH još od 2018. godine. Ocijenili su da je to previše invazivno, te da zadire u lične podatke. CIK, kao kontrolor, obavezna je da donese i procjenu uticaja koja se odnosi na obradu ličnih podataka, odgovarajuće podzakonske akte, kao i da imenuje određena lica koja će pomagati u toj oblasti. Upozoravaju da otisak birača ne bi nikako smio da ostane u uređaju koji se koristi.

"Znači ako vi, ja i ne znam ko glasa na istom biračkom mjestu nikako ne smije ostati, on treba samo da se iskoristi za autentifikaciju, odnosno za mečiranje s onim matematičkim zapisom obrade biometrijske podatke koji se već nalazi u tom uređaju i ništa više", istakao je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić.

Prema tenderskoj dokumentaciji ne bi trebalo da dođe do zloupotreba. Da iz matematičkog modela nije moguće rekonstruisati otisak kažu i IT stručnjaci. Ipak, ono na šta Aleksandar Milinković, kome je itekako poznat tender, skreće pažnju jeste da je učitavanje fotografija nepotrebno.

"Čitav proces prepoznavanja se odnosi na mašinski čitljivu zonu sa vašeg ličnog dokumenta i ono što se očita sa matematičku predstavu vašeg otiska prsta. Zapravo, smatram da je fotografija nešto što je previše, da se tu vaši lični podaci ne koriste na adekvatan način, odnosno proporcionalno dovoljno i smatram da bi Agencija za zaštitu ličnih podataka trebalo da da neke instrukcije CIK-u šta da uradi vezano za fotografije, a naročito zabrinjavaju ovi neki detalji iz ovog promotivnog videa CIK-a koji je objavljen, gdje se zapravo iz samog uređaja isprinta i vaša fotografija, koja onda ostaje isprintana tamo negdje, ko zna za kakvu arhivu i ko zna kome, što mislim da zaista nije adekvatan način postupanja sa ličnim podacima", izjavio je član Uprave kompanije Planet Soft Banjaluka Aleksandar Milinković.

Dok nam se učitavaju fotografije i otisci, rađa se sumnja i za ugroženost privatnosti glasa - kako da niko ne vidi za koga smo glasali. Preduzeti su koraci da do toga ne dođe, ocjena je Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom”.

"Sada ćemo imati glasački listić koji će biti A4 formata i vidimo da su upravo zbog toga i uklonjena imena i prezimena kandidata sa dijela glasačkog listića koji će sada biti izmješten na jedan informativni dio, da bi zaštitna fascikla mogla u potpunosti pokriti glasački listić, da tajnost glasanja ne bi bila ugrožena ovaj put", objasnio je koordinator za odnose s javnošću i medijima Koalicije „Pod lupom“ Hasan Kamenjaković.

Do sada smo na izborima dokazivali da smo mi pokazivanjem lične karte. Od sada će biti potreban i koji više podatak, ali i više vremena. Tako bi trebalo da se naoružamo s više strpljenja, a za podatke, ako bude prema tenderskoj dokumentaciji, biće izbrisani. Svi uređaji će nakon izbora otići na totalno brisanje, to je barem zvanična verzija.