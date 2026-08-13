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Vlada Srpske najavila sufinansiranje produženog boravka u privatnim vrtićima od 1. septembra

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 13:57

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Влада Српске најавила суфинансирање продуженог боравка у приватним вртићима од 1. септембра
Foto: Pixabay

Vlada Republike Srpske usvojila je na 22. sjednici Informaciju o mogućnosti sufinansiranja produženog boravka za djecu koja pohađaju privatne predškolske ustanove.

Nakon razmatranja ove informacije, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da u roku od sedam dana, u saradnji sa Javnom ustanovom „Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske“, pripreme i predlože konkretan model sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama od 1. septembra 2026. godine.

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Tagovi :

produženi boravak

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo zdravlja

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