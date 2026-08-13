Minić: Rekonstruisani put Foča-Hum značiće nove mogućnosti za ekonomski razvoj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da će novi i rekonstruisani put Foča-Hum, kao i prekogranični most preko Tare, značiti veću bezbjednost, bolju povezanost Foče i istočnog dijela Srpske sa Crnom Gorom i nove mogućnosti za ekonomski razvoj.
"Krećemo u rekonstrukciju i izgradnju puta Foča-Hum, odnosno pravca ka Šćepan Polju, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj dio Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Vlada Republike Srpske danas je prihvatila zaduženje Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po projektu puta Foča-Hum radi finansiranja izgradnje i rekonstrukcije tog puta u iznosu od 60.000.000 evra.
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