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Minić: Rekonstruisani put Foča-Hum značiće nove mogućnosti za ekonomski razvoj

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:53

Komentari:

3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da će novi i rekonstruisani put Foča-Hum, kao i prekogranični most preko Tare, značiti veću bezbjednost, bolju povezanost Foče i istočnog dijela Srpske sa Crnom Gorom i nove mogućnosti za ekonomski razvoj.

"Krećemo u rekonstrukciju i izgradnju puta Foča-Hum, odnosno pravca ka Šćepan Polju, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj dio Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila zaduženje Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po projektu puta Foča-Hum radi finansiranja izgradnje i rekonstrukcije tog puta u iznosu od 60.000.000 evra.

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Tagovi :

Foča

putevi

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (3)

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