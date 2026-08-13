Kojić: Memorijalni centar oružje u rukama političara iz FBiH

Nova krivična prijava koja je upućena iz Memorijalnog centra Potočari ponovo pokazuje da je ta ustanova oružje u rukama političara iz FBiH ili pojedinih iz Republike Srpske, čije su stranke sa centralom u Sarajevu, ocijenio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

"Ovoga puta na meti je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara, jer se /direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Emiru/ Suljagiću i njegovim jaranima ne sviđa ono što Amidžić radi i priča", rekao je Srni Kojić.

Kojić je upitao šta je sljedeće poslije Milorada Dodika, RTRS-a, Branimira Đuričića, Gvozdena Šarca, Nade Veletić, ali i njega lično, te svih onih koji kažu ono što se ne sviđa "potočarskoj poratnoj eliti".

"Ne bi me začudilo da Tužilaštvo BiH jednu kancelariju formira u samom Memorijalnom centru i krene u lov na sve Srbe koji ne kažu isto kao Suljagić i njegova ekipa. Svuda se predstavljaju kao demokratski orijentisani, a od toga nema ništa, jer im je jedino prihvatljivo ono što oni misle", rekao je Kojić.

Prema njegovim riječima, ponašaju se kao razmažena djeca koja ne žele da se igraju ako nije po njihovom i svaku svoju grešku ili malverzaciju brane tim da su oni preživjeli nekakav genocid.

Kojić je upitao Suljagića - šta je srpski narod preživio u i oko Srebrenice, te koliko je muslimana umrlo za vrijeme rata u Srebrenici i gdje su ti ljudi sahranjeni?

"Šta je sa atentata koje su vršili Naser i njegovi koljači, a kojih je čini mi se 40-ak, kako svjedoče Huso Salihović i Ibran Mustafić nad kojim je više puta pokušan atentat?", upitao je Kojić.

On je upitao i do kad misle da koriste Centar kao političko uružje umjesto da poštuju sve žrtve kao što to radi srpski narod, što je više puta i pokazano.

Suljagić je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, sumnje da nije izvršavao odluke visokog predstavnika koje se odnose na Memorijalni centar.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ranije je formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utaju poreza i doprinosa.