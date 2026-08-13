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Kojić: Potez Suljagića klasičan primjer skretanja pažnje sa korupcije u Memorijalnom centru

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 15:50

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Којић: Потез Суљагића класичан примјер скретања пажње са корупције у Меморијалном центру
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić ocijenio je da krivična prijava direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića protiv ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Srđana Amidžića predstavlja skretanje pažnje sa utaje poreza i nezakonitih radnji u toj ustanovi.

Kojić je u izjavi za Srnu istakao da je ovaj potez Suljagića klasičan primjer skretanja pažnje sa očigledne korupcije u Memorijalnom centru Srebrenica, a što provjerava nadležno tužilaštvo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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On je ukazao da Bošnjaci žele potpunu satanizaciju srpskog naroda i da koriste nametnute, neustavne odredbe nelegitimnog Kristijana Šmita kako bi putem pravosuđa pokušali da se obračunaju sa srpskim kadrom.

Prema njegovim riječima, ova prijava Suljagića dio je matrice koju Bošnjaci preko pravosuđa na nivou BiH koriste kako bi se riješili srpskog kadra.

"To je i pokazatelj da kadar SNSD-a u zajedničkim institucijama dosljedno sprovodi politiku zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda, zaštite svake srpske žrtve i zaštite ustavno-pravnog poretka Republike Srpske", poručio je Kojić.

Kojić je naveo da ovakve prijave služe samo za dnevnu upotrebu i ličnu promociju.

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Suljagić je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Amidžića zbog, kako je naveo, sumnje da nije izvršavao odluke visokog predstavnika koje se odnose na Memorijalni centar.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ranije je formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utaju poreza i doprinosa.

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Milorad Kojić

Emir Suljagić

Srđan Amidžić

Memorijalni centar Srebrenica

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