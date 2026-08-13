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Vlada Srpske apelovala na poslodavce: Preduzeti sve mjere!

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:23

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Влада Српске апеловала на послодавце: Предузети све мјере!

Vlada Republike Srpske dala je preporuku poslodavcima da tokom perioda visoke temperature vazduha uvedu preventivne mjere za zaštitu zdravlja radnika.

Vlada Srpske prihvatila je i Informaciju o preporukama poslodavcima u Republici Srpskoj za postupanje tokom visokih temperatura vazduha, te apeluje na sve poslodavce u Republici Srpskoj da preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite zdravlja radnika koji su izloženi visokim temperaturama, rečeno je iz Vlade.

Iz Vlade apeluju da poslodavce da izvrše prilagođavanje organizacije rada i preraspodjelu radnog vremena kako bi se izbjegao rad u najtoplijem periodu dana, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

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Tagovi :

Radnici

Vlada Republike Srpske

visoke temperature vazduha

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