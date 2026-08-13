Vlada Srpske apelovala na poslodavce: Preduzeti sve mjere!

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske dala je preporuku poslodavcima da tokom perioda visoke temperature vazduha uvedu preventivne mjere za zaštitu zdravlja radnika.
Vlada Srpske prihvatila je i Informaciju o preporukama poslodavcima u Republici Srpskoj za postupanje tokom visokih temperatura vazduha, te apeluje na sve poslodavce u Republici Srpskoj da preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite zdravlja radnika koji su izloženi visokim temperaturama, rečeno je iz Vlade.
Iz Vlade apeluju da poslodavce da izvrše prilagođavanje organizacije rada i preraspodjelu radnog vremena kako bi se izbjegao rad u najtoplijem periodu dana, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
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